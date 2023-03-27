Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон — Finance.ua
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Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон

Особисті фінанси
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Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон
Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон
З 1 квітня Укрпошта запускає нову послугу «Дрібний пакет Prime». Ця послуга розроблена саме для формату продажів в інтернеті.
Про це повідомляється на сайті компанії.

Вартість послуги

Вартість послуги буде меншою на 8% у порівнянні з «Дрібний пакет рекомендований», яка є дуже популярною серед українських користувачів поштових послуг (послугою користується майже 80% відправників з України).
Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон
«„Дрібний пакет Prime“ передбачає доставлення замовлення в поштову скриньку клієнта без підпису; пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі Prime. Варто зазначити: нова послуга не передбачає компенсації в разі втрати відправлення в країні призначення», — кажуть в Укрпошті.
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Для відправлення товарів з гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти можуть й надалі використовувати категорію «Дрібний пакет рекомендований».

У яких країнах діятиме послуга

Послуга діятиме в 67 країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та ін. країнах. Першочергово «Дрібний пакет Prime» орієнтується на постійних клієнтів Укрпошти, які експортують свої товари, продаючи їх в інтернеті.
Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон
Послугу можна буде оформити в онлайн-сервісах: системі АРІ, особистому кабінеті та мобільному застосунку. На період тестового режиму, з 1 квітня по 1 травня, оформлення можливе лише в особистому кабінеті.
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За матеріалами:
Finance.ua
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