«Укрпошта» запустила пілотний проєкт «листоноші на електробайках» — Finance.ua

«Укрпошта» запустила пілотний проєкт «листоноші на електробайках» Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

«Укрпошта» запустила пілотний проєкт «листоноші на електробайках», Фото: Ігор Смілянський

Державна Укрпошта запустила пілотний проєкт, у межах якого пересаджує листонош на електробайки.

Про це 7 березня в своєму Telegram-каналі повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

До пілоту залучили різні формати та моделі (2- та 3-колісні), також застосовують GPS-відстеження. Листоноші отримають портативні комп’ютери та POS термінали, а також USB-зарядку.

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«На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова», — коментує Смілянський.

Він зауважив, що на електробайки прикріпили контейнери — місце для посилок, цукерок, газет тощо. Смілянський зауважив, що транспортні засоби закупили у вітчизняного виробника.

«Випереджаючи дописи „краще б Ви ...“, от саме для цього проєкт і запускається: щоб і ефективність роботи підвищити, і зарплати працівникам + це все не за рахунок тарифів чи бюджету», — додав він.

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