Фінансова допомога українцям: хто може отримати виплати від NRC — Finance.ua

Фінансова допомога українцям: хто може отримати виплати від NRC Сьогодні 09:48 — Особисті фінанси

Фінансова допомога українцям: хто може отримати виплати від NRC

У понеділок, 19 травня, з 12:00 за київським часом Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкриває прийом заявок на отримання грошової допомоги.

Про це йдеться на сайті організації.

Прийом заявок триватиме 9 днів і завершиться 27 травня 2025 року о 17:00. Охочі зможуть заповнити заявку за цим посиланням на лендинг-сторінку.

Розмір допомоги на одну людину — 10 800 гривень. Домогосподарство може отримати допомогу максимум на п’ятьох осіб.

Хто може отримати допомогу

Грошова допомога надається лише тим домогосподарствам, які відповідають критеріям вразливості NRC.

Для надання грошової допомоги NRC розглядає домогосподарства, які:

проживають на території, де тривають бойові дії;

були змушені покинути свій дім через війну;

повернулися на звільнені території.

«Серед вищезазначених категорій, кожна заявка проходить перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості. Це допомагає визначити, хто потребує підтримки найбільше, і розподілити допомогу відповідно до наявних ресурсів», — зазначають у NRC.

Важливо: подати заявку можуть лише ті, хто зараз перебуває на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC раніше, ви все одно можете подати заявку знову. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж пів року тому, можуть бути виключені з розгляду.

Необхідні документи

Перед подачею заявки переконайтеся, що у вас є:

паспорт або ID-картка.

довідка ВПО (для домогосподарств із ВПО).

свідоцтва про народження дітей (за наявності).

ідентифікаційні номери платників податків (ІПН) для всіх членів домогосподарства віком від 18 років.

номер банківського рахунку у форматі IBAN (UA + 27 символів). Соціальні, пенсійні рахунки або рахунки «ЄПідтримки» не приймаються.

документи які підтверджують вразливість домогосподарства. До таких документів належать: Посвідчення особи з інвалідністю або довідка медико-соціальної експертної комісії; пенсійне посвідчення; посвідчення багатодітної сім`ї; довідка про вагітність; свідоцтво про статус одинокої матері або одинокого батька; медична довідка яка підтверджує тяжку хворобу або хронічне захворювання.

Читайте також Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти

Фотографії документів мають бути чіткими, кольоровими та горизонтальними, а знімки екранів мають включати всю необхідну інформацію.

Додаткові деталі:

електронні адреси: фахівці радять додати e-mail як резервний канал зворотного зв’язку;

максимальна кількість членів домогосподарства: не більше 5 осіб. Якщо більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років;

не більше 5 осіб. Якщо більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років; спроби подачі: до розгляду береться лише перша спроба подачі заявки, а усі наступні заявки автоматично видаляються;

до розгляду береться лише перша спроба подачі заявки, а усі наступні заявки автоматично видаляються; геолокація: перед початком подачі заявки переконайтеся, що дозволи GPS на вашому пристрої ввімкнені. Фахівці перевіряють ваше місцезнаходження, а заявки без дійсної геолокації не приймаються.

Зверніть увагу: повідомлення з кодом для перевірки статусу заявки ви отримаєте лише після завершення періоду реєстрації — після 27 травня. Якщо ви вже реєструвалися на грошову допомогу від NRC раніше, попередній код більше не є дійсним. Використовуйте новий код, який отримаєте після 27 травня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.