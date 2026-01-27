День финансов: зарплаты учителей, историческое соглашение между ЕС и Индией, стоимость выборов в Украине
Вторник, 27 января. Расскажем, повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги и как выбрать зарядную станцию.
Курс гривны в 2026 году
Результаты исследования свидетельствуют, что ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными. Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценение, из них 26,3% ожидают сильного падения. Оптимистические сценарии подорожания гривны разделяют всего 23,2% респондентов.
По данным аналитиков ICU, на прошлой неделе НБУ активизировал валютные интервенции, стремясь удержать курс гривны поближе к 43 грн/$.
🗨️ «Мы ожидаем, что НБУ продолжит усилия, направленные на укрепление курса гривны после резкой девальвации с начала года» , — говорится в сообщении ICU.
Требования к банкам относительно управления рисками
Национальный банк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по управлению рисками в банках и банковских группах. Соответствующие решения направлены на актуализацию регуляторных требований с учетом новых подходов к банковскому надзору.
Вступление Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является вступление в Евросоюз до 2027 года. По его словам, вступление в Евросоюз — одна из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
В то же время, некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году.
Самые популярные профессии среди украинцев
Согласно результатам исследования OLX Работа, в 2025 году заметно вырос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры». Больше всего откликов поступало на вакансии помощника повара и оператора колл-центра.
Аналитики OLX отмечают, что растет фокус на переобучении и адаптации работников, что позволит закрывать вакансии за счет имеющихся работников и кандидатов. Также растет внимание иностранцев как потенциального источника рабочей силы, в частности, в рабочих профессиях.
Как рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, истощение людей сегодня является одной из самых серьезных проблем для бизнеса. Речь идет о жизни в условиях отсутствия света, тепла, связи и постоянного стресса. В этих условиях украинский бизнес стал более человекоцентричным и стал по-другому относиться к профессиям, которые раньше часто недооценивались.
🔋 По состоянию на сегодняшний день у украинцев на первом месте не только комфорт, а удовлетворение базовых потребностей — чтобы жилье было освещенным и теплым. При этом на помощь приходят альтернативные аккумуляторные источники энергопитания. Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года.
🔗 EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию
Повышение зарплат для учителей
Учителя по всей Украине уже в ближайшие недели начнут получать повышенную зарплату. Правительство приняло политическое решение о повышении зарплаты учителей на 30% с 1 января 2026 года. Необходимые средства уже предусмотрены в госбюджете, а в начале января они были доведены до общин в составе образовательной субвенции — с учетом этого повышения.
Также Владимир Зеленский утвердил новые положения о порядке предоставления ежегодных президентских грантов для поддержки научных исследований и разработок молодых ученых и докторов наук, а также существенно увеличил размер финансирования.
Суммы в платежках
Киевтеплоэнерго разъяснило киевлянам порядок начисления за потребленное тепло и влияние на это вынужденных отключений электроэнергии. Дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета.
В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.
Историческое торговое соглашение между ЕС и Индией
Индия и Европейский Союз заключили историческое торговое соглашение, которое откроет огромный и защищенный рынок, самый густонаселенный в мире, для свободной торговли с 27 странами ЕС. Это произошло после двух десятилетий прерванных переговоров. Что предусматривает соглашение — рассказываем здесь.
Стоимость выборов в Украине
В Украине идет работа над подготовкой к возможным выборам, которые могут состояться во время или после завершения войны. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, речь идет о более чем 10 миллиардах, поэтому финансирование должны взять на себя партнеры.
Условия назначения 800 Плюс
С нового периода выплат в Польше меняются правила получения пособия 800 Plus для украинцев с UKR. Согласно поправкам в спецзакон, право на 800 Plus будут иметь только украинцы со статусом UKR, которые работают в Польше и платят налоги. Выплата для действующих получателей будет прекращена 31 января 2026 года.
В Минсоцполитики напомнили, что для украинцев за границей пенсии продолжают выплачивать, если они прошли онлайн-верификацию. Однако другая соцпомощь не предоставляется.
Изменения для клиентов Киевстар
Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 года меняет правила продления срока действия номера для абонентов подписки. Общий срок действия номера по-прежнему составляет 365 дней, однако теперь он делится на два отдельных этапа. Активный период — 274 дня. Отсчет начинается с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. После завершения активного этапа номер переходит в приостановленное состояние.
Поделиться новостью
Также по теме
В 2026 году в Украине подорожают сигареты и горючее: названы суммы
Основатель Dragon Capital продал миноритарную долю в «Украинской правде» нидерландскому фонду Pluralis
Стратегия обороны на 2026 год: Украине требуется $120 млрд на вооружение
День финансов: зарплаты учителей, историческое соглашение между ЕС и Индией, стоимость выборов в Украине
Евро достиг нового пика: что с долларом (инфографика)
В Раде говорят, что выборы будут стоить миллиарды гривен