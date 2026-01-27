День финансов: зарплаты учителей, историческое соглашение между ЕС и Индией, стоимость выборов в Украине Сегодня 17:45

Вторник, 27 января. Расскажем, повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги и как выбрать зарядную станцию.

Курс гривны в 2026 году

Результаты исследования свидетельствуют , что ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными. Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценение, из них 26,3% ожидают сильного падения. Оптимистические сценарии подорожания гривны разделяют всего 23,2% респондентов.

По данным аналитиков ICU, на прошлой неделе НБУ активизировал валютные интервенции, стремясь удержать курс гривны поближе к 43 грн/$.

🗨️ «Мы ожидаем, что НБУ продолжит усилия, направленные на укрепление курса гривны после резкой девальвации с начала года» , — говорится в сообщении ICU.

Требования к банкам относительно управления рисками

Национальный банк внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по управлению рисками в банках и банковских группах. Соответствующие решения направлены на актуализацию регуляторных требований с учетом новых подходов к банковскому надзору.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил , что целью Украины является вступление в Евросоюз до 2027 года. По его словам, вступление в Евросоюз — одна из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

В то же время, некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году.

Самые популярные профессии среди украинцев

Согласно результатам исследования OLX Работа, в 2025 году заметно вырос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры». Больше всего откликов поступало на вакансии помощника повара и оператора колл-центра.

Аналитики OLX отмечают , что растет фокус на переобучении и адаптации работников, что позволит закрывать вакансии за счет имеющихся работников и кандидатов. Также растет внимание иностранцев как потенциального источника рабочей силы, в частности, в рабочих профессиях.

Как рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, истощение людей сегодня является одной из самых серьезных проблем для бизнеса. Речь идет о жизни в условиях отсутствия света, тепла, связи и постоянного стресса. В этих условиях украинский бизнес стал более человекоцентричным и стал по-другому относиться к профессиям, которые раньше часто недооценивались.

🔋 По состоянию на сегодняшний день у украинцев на первом месте не только комфорт, а удовлетворение базовых потребностей — чтобы жилье было освещенным и теплым. При этом на помощь приходят альтернативные аккумуляторные источники энергопитания. Finance.ua подготовил обзор зарядных станций, на которые стоит обратить внимание зимой 2026 года.

Повышение зарплат для учителей

Учителя по всей Украине уже в ближайшие недели начнут получать повышенную зарплату. Правительство приняло политическое решение о повышении зарплаты учителей на 30% с 1 января 2026 года. Необходимые средства уже предусмотрены в госбюджете, а в начале января они были доведены до общин в составе образовательной субвенции — с учетом этого повышения.

Также Владимир Зеленский утвердил новые положения о порядке предоставления ежегодных президентских грантов для поддержки научных исследований и разработок молодых ученых и докторов наук, а также существенно увеличил размер финансирования.

Суммы в платежках

Киевтеплоэнерго разъяснило киевлянам порядок начисления за потребленное тепло и влияние на это вынужденных отключений электроэнергии. Дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета.

В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.

Историческое торговое соглашение между ЕС и Индией

Индия и Европейский Союз заключили историческое торговое соглашение, которое откроет огромный и защищенный рынок, самый густонаселенный в мире, для свободной торговли с 27 странами ЕС. Это произошло после двух десятилетий прерванных переговоров. Что предусматривает соглашение — рассказываем здесь

Стоимость выборов в Украине

В Украине идет работа над подготовкой к возможным выборам, которые могут состояться во время или после завершения войны. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, речь идет о более чем 10 миллиардах, поэтому финансирование должны взять на себя партнеры.

Условия назначения 800 Плюс

С нового периода выплат в Польше меняются правила получения пособия 800 Plus для украинцев с UKR. Согласно поправкам в спецзакон, право на 800 Plus будут иметь только украинцы со статусом UKR, которые работают в Польше и платят налоги. Выплата для действующих получателей будет прекращена 31 января 2026 года.

В Минсоцполитики напомнили , что для украинцев за границей пенсии продолжают выплачивать, если они прошли онлайн-верификацию. Однако другая соцпомощь не предоставляется.

Изменения для клиентов Киевстар

Мобильный оператор «Киевстар» с 6 февраля 2026 года меняет правила продления срока действия номера для абонентов подписки. Общий срок действия номера по-прежнему составляет 365 дней, однако теперь он делится на два отдельных этапа. Активный период — 274 дня. Отсчет начинается с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. После завершения активного этапа номер переходит в приостановленное состояние.

