День финансов: зарплаты мужчин и женщин в Украине, принудительное списание денежных средств, цены на новостройки Сегодня 17:45

Пятница, 5 июня. Тысяча домов в селах для ВПЛ, оформление документов для молодежи с ВОТ, защита украинских мужчин в ЕС.

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

Принудительное списание денег за долги

НБУ предлагает изменить порядок принудительного списания денежных средств для погашения налогового долга. Среди предложенных нововведений — уточнение процедуры накопления средств на счете должника в случаях, когда на момент поступления платежного требования их недостаточно для полного списания.

Также предлагается предоставить Государственной налоговой службе и Государственной казначейской службе возможность самостоятельно определять порядок формирования, подписания и передачи электронных платежных инструкций между ведомствами.

Рынок недвижимости

Как свидетельствуют данные аналитики Dim. ria , стоимость за квадратный метр в новостройках в течение мая колебалась в пределах нескольких процентов в зависимости от региона. Больше всего за месяц цены выросли в Черниговской области — +13% по сравнению с апрелем. В то же время, Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья.

Кабмин принял постановление, которое цифровизует порядок отчетности нотариусов перед налоговой о договорах аренды недвижимости. Решение должно упростить и актуализировать порядок предоставления нотариусами уведомлений о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в контролирующие органы.

Со своей стороны в налоговой напомнили , что если владелец сдает квартиру, дом или другую недвижимость как физическое лицо, а не предприниматель, полученный доход подлежит налогообложению. Если налоговая установит факт неуплаты налогов или непредставления декларации, владельцу жилья может грозить штраф.

Также в Украине готовится запуск программы , которая должна обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Инициатива предусматривает, что общины могут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам для проживания на условиях социальной аренды. В 2026 году планируется приобрести около 1000 домов. Предельная стоимость одного объекта будет составлять до 500 тыс. грн.

Страхование автомобиля

Каждый день россия атакует Украину ракетами и дронами. Под удары попадают не только недвижимое имущество, но и автомобили. Итак, ваше авто может быть повреждено или даже сгореть в любой момент — даже если оно стоит во дворе. При этом часто владельцы остаются без компенсации, ведь стандартная страховка такие случаи не покрывает.

"Как выбрать страховку на авто во время войны и получить компенсацию" . Какой полис страхования для авто может помочь и сколько это стоит, читайте в статье Finance.ua

Тарифы на электроэнергию

Украинскую энергосистему интегрируют в европейское энергетическое пространство. В то же время, запуск совместного энергорынка из ЕС не означает автоматического изменения тарифов для бытовых потребителей. Основное влияние интеграции ожидается на оптовом рынке и сегменте небытовых потребителей.

Рынок труда и зарплаты

Как свидетельствуют данные Национального банка, в апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30,5 тыс. грн. В годовом исчислении ее номинальный рост составил 21,3%, а реальный — 11,7%. Самые высокие темпы роста зарплат зафиксированы в сфере образования на 33,9% в годовом исчислении. По сравнению с прошлым годом ускорился рост оплаты труда и в других отраслях, преимущественно финансируемых из государственного бюджета.

Аналитики OLX Работа отметили , что после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел заметные изменения. Так, в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2022-го на рынке труда зафиксировано заметное сокращение спроса на ряд профессий, прежде всего в сфере услуг. Наибольшее снижение количества вакансий наблюдается для домработниц, таксистов, а также кандидатов без опыта работы и студентов.

По данным Госстата, соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%. Среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составила 28 885 грн: 33 798 грн у мужчин, 24 791 грн у женщин.

Оформление документов

Украинцы, которые родились на временно оккупированной территории и у которых никогда не было украинского паспорта, смогут обратиться в посольства и консульства для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину. Оформить удостоверение можно будет бесплатно. С этим документом они смогут вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт.

Кроме того, с 1 июня 2026 года государственное предприятие «Документ» приступило к тестированию новой системы верификации через Дія. Підпис для записи в электронную очередь в центрах Паспортного сервиса в Польше и Италии.

Международные резервы

Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% до $45,7 млрд. Как сообщил регулятор, такая динамика была обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа и международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Временная защита украинцев в ЕС

Страны Евросоюза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты в случае ее продления после 4 марта 2027 года. Как пояснил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, инициатива относительно возможного исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.

Состояние миллионеров приблизилось к $100 трлн

За один год состояние миллионеров выросло почти на 9%, а общая стоимость активов богатейших инвесторов планеты приблизилась к отметке в $100 трлн. Больше всего новых миллионеров в 2025 году появилось в США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.