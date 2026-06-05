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Самый популярный автомобиль в мире

Технологии&Авто
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Самый популярный автомобиль в мире
Самый популярный автомобиль в мире
Анализируя продажи с начала года по апрель 2026 года, Toyota Corolla, поднявшаяся на 1 позицию, стала лидером с долей 1,2% (+2,2%). Она продемонстрировала рост в Азии (+8,4%) и Америке (+5,2%).
Tesla Model Y, поднявшаяся на 2 позиции, заняла второе место, вырос на 29,5% и составив 1,2% с долей. Она продемонстрировала рост в Америке (+22,6%), Азии (+38%) и Европе (+27,7%).
Об этом пишет focus2move.
Ford F-серии занял 3-е место с долей 1% (-11,7%). Его продажи упали в Азии (-14,6%) и Европе (-43,5%).
Honda CR-V, поднявшаяся на 1 позицию, заняла 4-е место (-5,3%), а поднявшийся на 1 позицию Chevrolet Silverado занял 5-е место (-1,6%).
Toyota RAV4, опустившаяся на 5 позиций, заняла 6-е место (-37,6%), а Hyundai Tucson — 7-е (+1%).
Toyota Camry заняла 8-е место (+7,6%), опередив Volkswagen Tiguan (поднявшись на 3 позиции) на 9-м (+9,5%) и Kia Sportage (опустившись на 1 позицию), замкнувшую первую десятку (-2,5%).

Тенденции и перспективы рынка электромобилей

Продажи электромобилей резко упали в 2026 году, а показатели с начала года по апрель 2026 года потеряли 5,3%.
Tesla Model Y сохранила лидерство, набрав 29,5% и с долей 8%; тогда как Geely Xingyuan заняла второе место с долей 3,1% (-2,6%). Tesla Model 3 замкнула первую десятку, опустившись на 1 позицию и снизившись на 33,3% до 2,8% сегмента.
По материалам:
Finance.ua
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