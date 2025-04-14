День финансов: вооружение на $9 млрд, налоги для цифровых платформ, субсидии на аренду жилья — Finance.ua

День финансов: вооружение на $9 млрд, налоги для цифровых платформ, субсидии на аренду жилья Сегодня 17:37

В понедельник, 14 апреля, стало известно, сколько налогов будут платить цифровые платформы и в каких отраслях сейчас самый большой спрос.

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В министерстве торговли США уточнили, что отмена пошлин на смартфоны и компьютеры временная.

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Вооружения и военной техники на $9 млрд. В 2024 году украинское производство вооружения и военной техники достигло 365 млрд грн, или $9 млрд, втрое В 2024 году украинское производство вооружения и военной техники достигло 365 млрд грн, или $9 млрд, втрое превысив показатель 2023 года.

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 млн евро на жилье для ВПЛ. Минразвития подпишет Минразвития подпишет рамочное соглашение на 50 млн евро с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) для финансирования программы льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц.

Глава МИД Литвы рассказал, что может войти в новый пакет санкций против россии.

Вакансий больше, чем безработных. В Украине стремительно растет дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Об этом В Украине стремительно растет дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

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