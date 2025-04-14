День финансов: вооружение на $9 млрд, налоги для цифровых платформ, субсидии на аренду жилья — Finance.ua

День финансов: вооружение на $9 млрд, налоги для цифровых платформ, субсидии на аренду жилья
В понедельник, 14 апреля, стало известно, сколько налогов будут платить цифровые платформы и в каких отраслях сейчас самый большой спрос.
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