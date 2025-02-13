День финансов: условия отмены ограничений на карточные переводы, детали разговора Зеленского с Трампом, санкции СНБО — Finance.ua

День финансов: условия отмены ограничений на карточные переводы, детали разговора Зеленского с Трампом, санкции СНБО Сегодня 17:45

В четверг, 13 февраля, расскажем, о чем общался Зеленский с Трампом, против кого СНБО ввел санкции и когда отменят ограничения на переводы.

Ограничение на карточные переводы. Национальный банк Национальный банк готов отменить ограничение в 150 000 грн на исходящие переводы с карты на карту. Но для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов. Эти ограничения временные и сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только комплексом мер, в том числе законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.

Глава НБУ также прокомментировал предложение Минфина о раскрытии банковской тайны. По словам Пышного, Нацбанк не согласится с внесудебным доступом какого-либо госоргана к банковской тайне украинцев.

Разговор Зеленского с Трампом. 12 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам Зеленского, это был «действительно хороший почти часовой разговор». Зеленский заявил, что Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без участия Украины. Кроме того, для Украины важно, чтобы за столом переговоров находились и европейские партнеры.

Трамп также провел разговор и с президентом россии путиным. После их разговора Трамп заверил , что Соединенные Штаты продолжат помощь Украине, иначе «путин может подумать, что он выиграл».

Планы Трампа по Украине. Президент США стал указывать лидерам Европейского союза, что им нужно сделать для мира в Украине. Это требование обнажило главную проблему Европы. По Президент США стал указывать лидерам Европейского союза, что им нужно сделать для мира в Украине. Это требование обнажило главную проблему Европы. По подсчетам Bloomberg, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим государствам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение 10 лет.

Помощь Украине от стран НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил , что в прошлом году страны-члены НАТО предоставили Украине помощь в сфере безопасности на 50 миллиардов евро, перевыполнив таким образом свои обязательства по Вашингтонскому саммиту.

Со своей стороны федеральный совет Швейцарии утвердил программу поддержки Украины на 2025−2028 годы и выделил на это $1,6 миллиарда.

Также Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.

Кроме того, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты разных видов.

Санкции СНБО. Зеленский Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц. Среди подсанкционных лиц — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук. «Миллиарды, заработанные фактически на продаже Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — прокомментировал решение СНБО Зеленский.

Порошенко уже прокомментировал введение санкций против себя. Он назвал решение СНБО «антиконституционным и политически мотивированным».

Зеленский говорит , что санкции будут отменены для тех олигархов, которые вернут в бюджет выведенные во время войны средства.

Цена аренды квартир в Киеве. Как Как свидетельствует статистика ЛУН, в начале февраля 2025 года наибольший выбор 1-комнатных квартир под аренду в Киеве находится в бюджете 12−16 тыс. грн, а 2-комнатных — 15−20 тыс. грн. грн. В минимальном бюджете 6−8 тыс. грн найти 1-комнатную квартиру довольно сложно.

Сегодня вопрос «как накопить на квартиру?» остается особенно актуальным из-за роста стоимости жилья и нестабильного уровня заработных плат во многих регионах Украины. В новой статье расскажем о том, что влияет на время накопления для покупки своего жилья, сколько нужно для этого работать и как это ускорить, а также какие существуют для этого варианты:

Спецконтракты для молодежи 18−24 лет. Вчера мы Вчера мы рассказывали , какие условия Минобороны обещает для 18−24-летних добровольцев. Позже представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил , что в рамках действия проекта добровольцам могут отказать из-за проблем со здоровьем. В постановлении Кабмина не предусмотрен переход действующих военнослужащих 18−24 лет на «мотивационный контракт» для молодежи.

Добавим, что президент подписал закон, которым продлевается срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных граждан Украины до 5 июня 2025 года.

Кроме того, по словам Зеленского, военное положение в Украине может быть отменено после завершения горячей фазы войны. Остановка огня может быть частью завершения активных боевых действий, но без гарантий безопасности Украина не пойдет на такой шаг.

Индексация пенсии. Председатель ВР комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев Председатель ВР комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил , что в марте в Украине планируется повышение пенсий на 10% в рамках индексации. Однако, эта надбавка не компенсирует фактического уровня инфляции. Без проведения пенсионной реформы и введения накопительной системы украинские пенсионеры и далее будут оставаться среди самых бедных в Европе.

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