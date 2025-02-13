Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд — Finance.ua

Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд Сьогодні 10:29

Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025−2028 роки і виділила на це $1,6 мільярда.

Про це йдеться на сайті відомства.

Це частина 12-річного процесу відновлення, реформ і сталого розвитку України за сприяння Швейцарії — загалом на це планують витратити 5 мільярдів франків (це приблизно $5,404 мільярда). Різні інструменти, зокрема гуманітарну допомогу, продовження реформ, миробудування та реконструкцію, застосовуватимуться в різний час і в різних регіонах.

Початкова програма до 2028 року має три головні напрями:

Економічне відновлення. Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, відбудова міської інфраструктури та зруйнованих війною об’єктів, особливо в прифронтових регіонах.

Державні послуги. Тут Швейцарія хоче допомогти України покращити медичну, освітню та соціальну системи, розвинути енергопостачання, водопостачання та транспорт. Основна мета цього напряму — підтримати українську владу у наданні якісних державних послуг, «вільних від дискримінації та корупції».

Захист цивільних та мир. Швейцарія підтримуватиме гуманітарне розмінування, пошук зниклих безвісти громадян та документування воєнних злочинів.

Швейцарія реалізовуватиме цю програму через співпрацю з українською владою, бізнесом та міжнародними організаціями. Частину коштів використають у партнерстві зі швейцарськими компаніями. Також планується новий договір між Україною та Швейцарією для ефективного використання цих коштів.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.