Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд — Finance.ua
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Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд

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Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд
Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 млрд
Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025−2028 роки і виділила на це $1,6 мільярда.
Про це йдеться на сайті відомства.
Це частина 12-річного процесу відновлення, реформ і сталого розвитку України за сприяння Швейцарії — загалом на це планують витратити 5 мільярдів франків (це приблизно $5,404 мільярда). Різні інструменти, зокрема гуманітарну допомогу, продовження реформ, миробудування та реконструкцію, застосовуватимуться в різний час і в різних регіонах.
Початкова програма до 2028 року має три головні напрями:
  • Економічне відновлення. Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, відбудова міської інфраструктури та зруйнованих війною об’єктів, особливо в прифронтових регіонах.
  • Державні послуги. Тут Швейцарія хоче допомогти України покращити медичну, освітню та соціальну системи, розвинути енергопостачання, водопостачання та транспорт. Основна мета цього напряму — підтримати українську владу у наданні якісних державних послуг, «вільних від дискримінації та корупції».
  • Захист цивільних та мир. Швейцарія підтримуватиме гуманітарне розмінування, пошук зниклих безвісти громадян та документування воєнних злочинів.
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Швейцарія реалізовуватиме цю програму через співпрацю з українською владою, бізнесом та міжнародними організаціями. Частину коштів використають у партнерстві зі швейцарськими компаніями. Також планується новий договір між Україною та Швейцарією для ефективного використання цих коштів.
За матеріалами:
theБабель
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