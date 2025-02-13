Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом — Finance.ua

Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом Сьогодні 16:16

Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом

Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України. Крім того, для України важливо, щоб за столом перемовин були і європейські партнери.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам під час своєї робочої поїздки на ХАЕС, коментуючи розмову з президентом США Трампом напередодні.

«Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати», — сказав Зеленський.

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Говорячи про свою розмову з Трампом, Зеленський сказав, що це була «дійсно хороша майже годинна розмова». Під час розмови Трамп сказав президенту України, що йому здається, що «путін хоче миру і хоче закінчення війни», розповів Зеленський.

«І він сказав: „Я знаю, що і ти хочеш“. Я йому сказав, що ви розмовляєте з путіном як з лідером держави росії, а я розмовляю з вами і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю», — розповів президент.

За словами Зеленського, він сказав Трампу, що всі хочуть змусити путіна закінчити справедливо для України війну, але він не дуже вірить, що це так дуже легко зробити.

«І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити», — сказав Зеленський.

Коментуючи розмову Трампа з путіним, Зеленський сказав, що Трамп пояснив йому, що хотів поговорити одночасно з двома президентами.

«Тобто в розмові він не сказав, що путін і росія була пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам… І тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми, і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України», — сказав Зеленський.

Президент також розповів, що наразі ще не узгоджена дата його зустрічі з Трампом.

«Якщо дзвінки — це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами», — зазначив Зеленський.

Він додав, що для України також дуже важливо, що за столом перемовин повинні бути і європейці. За його словами, сьогодні 80% ціни війни — це Україна і Європа, 20% - це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки.

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«Ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою в світі, вони більше всього нам дали, ми за це вдячні, але не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно, це два наших союзники, Європа вкладалася дуже сильно, вони нам дуже допомогли. І продовжують, це важливо», — сказав президент.

За його словами, в Європі серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом перемовин.

«Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і росія — такий формат перемовин може бути. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними», — розповів президент.

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