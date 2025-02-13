Воєнний стан скасують після завершення гарячої фази війни, — Зеленський Сьогодні 10:45

Воєнний стан скасують після завершення гарячої фази війни, — Зеленський, Фото: economist.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований після завершення гарячої фази війни.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist.

За його словами, припинення вогню може бути частиною завершення активних бойових дій, але без гарантій безпеки Україна не піде на такий крок.

«Без гарантій безпеки припинення вогню тільки для того, щоб путін міг приїхати через два місяці. Ні, це неможливо. А отже, гаряча фаза війни закінчиться. Якщо вона закінчиться, то закінчиться і воєнний стан, напевно», — пояснив Зеленський.

Президент також нагадав, що після скасування військового стану парламент має провести вибори… Оголосити дату та зробити відповідні законодавчі кроки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію з 8 лютого на 90 діб, тобто до 9 травня 2025 року.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни, довготривалість та справедливість угоди може забезпечити лише сила держави на полі бою.

11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень Сполучені Штати досягли «величезного прогресу» в переговорах з москвою та Києвом, і мирну угоду може бути укладено.

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