росія готується до нової війни: Зеленський назвав країни, які можуть стати ціллю — Finance.ua

росія готується до нової війни: Зеленський назвав країни, які можуть стати ціллю Сьогодні 18:12

Президент України Володимир Зеленський попередив про серйозну загрозу з боку росії, яка планує залучити білорусь до активної участі у війні проти України та провокувати інші країни, зокрема Польщу й Литву.

Раніше Президент вже зазначав, що росія прагне не закінчити війну, а навпаки — розширити її географію. Президент наголосив, що навесні, влітку чи восени 2025 року країна-агресорка може посилити тиск на Білорусь, щоб втягнути її у бойові дії.

«Це не просто якась чергова риторика. росія вже планує розміщення своїх військ у білорусі. путін буде робити все, щоб втягнути білоруське військо у війну», — заявив Зеленський.

Президент також додав, що рф може спробувати провокувати Польщу та країни Балтії. Зеленський визнав, що такі слова можуть сприйняти як залякування, але, на його думку, путін уже розробляє сценарії ескалації.

«Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але у будь-якому разі це приведе до втягування білорусі у війну», — підкреслив він.

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