Трамп заявив, що США продовжать допомагати Україні — Finance.ua

Трамп заявив, що США продовжать допомагати Україні Сьогодні 15:29 — Світ

Трамп заявив, що США продовжать допомагати Україні

Після розмови з керівником рф володимиром путіним президент США Дональд Трамп запевнив, що Сполучені Штати продовжать допомогу Україні, бо інакше «путін би подумав, що він виграв».

Про це повідомляє «Голос Америки».

«І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але путін зараз хоче миру», — сказав Трамп на пресконференції у Білому домі у середу, 12-го лютого.

Трамп наголосив, що він домовився з путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні.

На запитання, чи будуть США посилати допомогу Україні, Трамп відповів, що будуть, «але гроші мають бути забезпечені».

Він заявив, що попередня адміністрація «безглуздо» передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.

«Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали. — Ред.), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені. І українці на це погодились», — сказав Трамп.

За словами Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від США.

«Ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів — це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у вигляді позики», — сказав Трамп.

126 мільярдів доларів США на підтримку безпеки України. Як відзначає «Голос Америки», за даними Пентагону станом на середину січня, з початку правління попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто з січня 2021 року, Сполучені Штати виділили понад 66,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Згідно з цими ж даними Пентагону, загальна допомога 50 країн групи «Рамштайн», до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайн у квітні 2022 року виділила понадна підтримку безпеки України.

12 лютого президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін говорили телефоном. Вони домовились негайно розпочати перемовини щодо припинення війни росії проти України.

Після перемовин з путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Президенти США та України обговорили готовність працювати разом на рівні команд та технологічні можливості.

Що відомо про телефонну розмову Трампа та путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що розмова між путіним та Трампом тривала півтори години. Під час розмови президент росії та президент США домовились про особисту зустріч. путін погодився з Трампом, що війна росії проти України може бути врегульована тільки шляхом переговорів.

путін та Трамп поговорили теж про двосторонні економічні відносини між США та росією.

Розмова із Зеленським

Після перемовин з путіним Трамп одразу зателефонував Володимиру Зеленському.

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з путіним», — зазначив президент України.

Він додав, що Україна більше за всіх хоче миру: «Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав президент Трамп, let’s get it done».

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