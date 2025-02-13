Навіть після індексації виплат українські пенсіонери залишаться одними з найбідніших у Європі, — Гетманцев Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Навіть після індексації виплат українські пенсіонери залишаться одними з найбідніших у Європі, — Гетманцев

У березні в Україні планується підвищення пенсій на 10% у рамках індексації. Однак ця надбавка не компенсує фактичного рівня інфляції. Експерти зазначають, що без проведення пенсійної реформи та впровадження накопичувальної системи українські пенсіонери й надалі залишатимуться серед найбідніших у Європі.

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова ВР комітету з фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, підвищення пенсій на 10% не компенсує минулорічне зростання споживчих цін, яке у грудні в річному вимірі досягло 12%. Він також зазначив, що, згідно з прогнозами, у перші місяці 2025 року економічна ситуація залишатиметься напруженою.

Як зазначив Гетманцев, відсутність накопичувальної пенсійної системи призводить до того, що українські пенсіонери залишаються серед найбідніших у Європі.

Відповідно до проєкту бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік, загальний обсяг видатків становитиме 908,2 млрд грн, з яких:

528,3 млрд грн передбачено на виплату пенсій у рамках загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

821,2 млрд грн буде спрямовано на пенсійне забезпечення та покриття адміністративних витрат.

Ключовою зміною у березні стане індексація пенсій на 10%. Гетманцев зазначає, що з огляду на те, що країна невдовзі увійде в четвертий рік повномасштабної війни, а всі фінансові ресурси спрямовуються на оборону, таке підвищення можна вважати позитивним кроком.

Втім, за його словами, індексація не компенсує реального зростання цін, тому рівень життя пенсіонерів залишатиметься одним із найнижчих у Європі.

Незважаючи на регулярне зростання виплат, пенсійна система України залишається однією з найменш ефективних у Європі.

Основна проблема — відсутність накопичувального рівня, який би давав громадянам змогу отримувати додаткові виплати. Як зазначає Гетманцев, така ситуація значною мірою пов’язана з тим, що країна запізнилася з проведенням повноцінної пенсійної реформи та впровадженням накопичувальної системи щонайменше на два десятиліття.

«Такий стан справ спричинений не в останню чергу тим, що Україна спізнилась з проведенням повноцінної пенсійної реформи та запуском накопичувального її рівня років на двадцять. Якби це сталося у середині нульових, сьогодні ми вже мали б у „молодих“ пенсіонерів виплати, які б складались з двох складових. Однак традиційна нерішучість у моменти, коли потрібно приймати складні, але розраховані на перспективу для держави рішення, призвела до того, що у нас з накопичувального рівня випало ціле покоління українців (ті, кому у середині „нульових“ було 30−40 років, а нині вони наближаються до завершення свого трудового шляху, маючи, на жаль, можливість розраховувати тільки на виплати через солідарну систему)», — каже Гетманцев.

Що може допомогти

На його думку, єдиним способом виправити ситуацію є впровадження другого рівня пенсійної системи — обов’язкового накопичувального страхування.

Втім, реалізація такої реформи вимагає політичної рішучості, а Верховна Рада поточного скликання поступово втрачає здатність ухвалювати складні рішення через наближення завершення своєї каденції.

«Сподіваюся, що наш парламент знайде в собі достатньо мудрості й сміливості, аби не перекладати впровадження другого рівня пенсійної системи на плечі наступного складу», — резюмував Гетманцев.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.