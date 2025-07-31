Девять стран ЕС присоединились к программе военного кредитования SAFE — Finance.ua

Девять стран ЕС присоединились к программе военного кредитования SAFE Сегодня 08:26

Девять стран официально выразили заинтересованность в заимствовании средств из программы военных закупок Европейского Союза SAFE на сумму 150 миллиардов евро до окончания льготного дедлайна во вторник вечером для отправки предложений в Брюссель.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на Европейскую комиссию.

Страны ЕС должны до полуночи вторника выразить Комиссии свою заинтересованность в получении кредитов из механизма финансирования SAFE на сумму 150 миллиардов евро, а также сообщить, сколько именно они готовы ссудить.

На прошлой неделе комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс дал «очень консервативную оценку», что «около 20 стран-членов» готовы взять кредиты.

Комиссия остается «уверенной», что количество стран, которые присоединятся к программе кредитования SAFE, «довольно впечатляюще увеличится».

В настоящее время в список Комиссии входят Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Франция, Ирландия, Польша, Румыния, Греция, Италия, Латвия и Португалия также проявляли интерес к этой программе.

В июне министр государственных активов Польши Якуб Яворовский сообщил, что Польша попросит 25 млрд евро кредитов. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в понедельник, что Афины подадут предложение во вторник, запросив «по меньшей мере» 1,2 млрд евро.

Опоздавшие все еще могут быть рассмотрены после вторника, который, по словам Комиссии, является лишь «начальным мягким дедлайном». «Полный список» заинтересованных стран будет опубликован в среду.

УНН По материалам:

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