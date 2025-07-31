Девять стран ЕС присоединились к программе военного кредитования SAFE — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Девять стран ЕС присоединились к программе военного кредитования SAFE

24
Девять стран официально выразили заинтересованность в заимствовании средств из программы военных закупок Европейского Союза SAFE на сумму 150 миллиардов евро до окончания льготного дедлайна во вторник вечером для отправки предложений в Брюссель.
Об этом пишет Euractiv со ссылкой на Европейскую комиссию.
Страны ЕС должны до полуночи вторника выразить Комиссии свою заинтересованность в получении кредитов из механизма финансирования SAFE на сумму 150 миллиардов евро, а также сообщить, сколько именно они готовы ссудить.
На прошлой неделе комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс дал «очень консервативную оценку», что «около 20 стран-членов» готовы взять кредиты.
Комиссия остается «уверенной», что количество стран, которые присоединятся к программе кредитования SAFE, «довольно впечатляюще увеличится».
В настоящее время в список Комиссии входят Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Франция, Ирландия, Польша, Румыния, Греция, Италия, Латвия и Португалия также проявляли интерес к этой программе.
В июне министр государственных активов Польши Якуб Яворовский сообщил, что Польша попросит 25 млрд евро кредитов. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в понедельник, что Афины подадут предложение во вторник, запросив «по меньшей мере» 1,2 млрд евро.
Опоздавшие все еще могут быть рассмотрены после вторника, который, по словам Комиссии, является лишь «начальным мягким дедлайном». «Полный список» заинтересованных стран будет опубликован в среду.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems