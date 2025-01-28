День финансов: создание почтового банка, электронные направления на ВВК, новая функция в приложении monobank — Finance.ua

День финансов: создание почтового банка, электронные направления на ВВК, новая функция в приложении monobank Сегодня 17:45

Во вторник, 28 января, конфискованный у россиянина банк передали Минвосстановления, а в США приостановили программу для украинских беженцев.

Почтовый банк. Укрпочта Укрпочта получила акции PINbank, что позволит создать первый почтовый банк в Украине для предоставления банковских услуг в отдаленных регионах. Банк будет работать по специальным правилам, чтобы сделать банковские услуги доступными всем, независимо от местожительства.

Электронные направления на ВВК. Кабмин Кабмин одобрил постановление, которое разрешает военнообязанным получать электронные направления на прохождение ВВК. В первую очередь, электронное направление смогут сгенерировать военнообязанные, которые сами желают пройти осмотр для определения пригодности. Впоследствии эта функция станет доступной и людям, получившим бумажную повестку на прохождение ВВК.

Калькулятор в monobank. В monobank В monobank появилась новая полезная функция — встроенный в приложение калькулятор. Это означает, что все финансовые расчеты теперь можно производить непосредственно в меню перевода средств.

США приостановили U4U. В США В США объявили о приостановке работы программы для граждан Украины, которые из-за полномасштабной агрессии рф мигрируют в Штаты. Речь идет о программе United for Ukraine. Прием заявок заморожен до тех пор, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже были поданы.

Также новый министр обороны США Пит Хегсет приостановил заключение новых оборонных контрактов сроком на 10 дней для проведения их пересмотра.

Самые низкие зарплаты в Украине. Самые низкие зарплаты в Украине в начале 2025 года Самые низкие зарплаты в Украине в начале 2025 года зафиксированы в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Здесь средний уровень составляет 17−18 тысяч гривен. Меньше всего сейчас платят в сферах образования, культуры и административной деятельности.

Со своей стороны в Госслужбе занятости объяснили , почему во время войны уменьшилось количество «официально безработных».

Накопительные пенсии. В Минсоцполитики В Минсоцполитики утверждают , что введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев. Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличиваются и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

DeepSeek привел к падению американских акций. Рынки Рынки отреагировали на модель ИИ типа ChatGPT под названием R1, котору представила китайская компания DeepSeek. Акции США упали в понедельник, 27 января, а производитель чипов Nvidia потерял около 600 миллиардов долларов рыночной стоимости. Новость также повлекла за собой значительные изменения в инвестициях в нетехнологические компании на Уолл-стрит. Из-за падения акций состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко выразил мнение , что DeepSeek — это отличный инструмент для сбора разведданных.

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Подход к воздушным тревогам. Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации призывают изменить систему оповещения о воздушных тревогах. По данным компаний, простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени. Это приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные возможности и стабильность объемов поставок.

Стоимость билетов на поезда за границу. Укрзализныця с 1 февраля Укрзализныця с 1 февраля изменит стоимость билетов на поезда в Польшу и Венгрию. Ранее для популяризации собственных международных сообщений «Укрзализныця» согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за удорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок.

Налоговая декларация в Германии. Украинцы, которые проживают и работают в Германии, в том числе со статусом временной защиты, должны платить налоги и подавать налоговую отчетность, согласно немецким законам. Если вы работаете в Германии, скорее всего, вам Украинцы, которые проживают и работают в Германии, в том числе со статусом временной защиты, должны платить налоги и подавать налоговую отчетность, согласно немецким законам. Если вы работаете в Германии, скорее всего, вам нужно подавать декларацию . Это зависит от вашего дохода, налогового класса и других факторов.

Добавим, что с 1 февраля 2025 года в Польше можно будет подавать заявления на пособие 800 Плюс. Но для украинцев есть условие: оно будет назначаться только при условии привлечения ребенка в польскую систему образования.

Самое дорогое и самое дешевое жилье в Европе. По По данным сервиса Numbeo, самыми дорогими для проживания традиционно признаются города Швейцарии. Первые пять позиций в рейтинге заняли Цюрих, Женева, Базель, Берн. Киев оказался на 125-м месте по стоимости жизни среди 141 города в европейских странах.

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