День финансов: сокращение помощи США, онлайн-кабинет предпринимателя, требования к цифровым кошелькам — Finance.ua

День финансов: сокращение помощи США, онлайн-кабинет предпринимателя, требования к цифровым кошелькам
В четверг, 12 июня, стало известно, почему валютные ограничения тормозят инвестиции в Украину и украинская экономика способна обогнать российскую.
Сокращение помощи США.
Министр обороны США Пит Хегсет 10 июня заявил, что Соединенные Штаты намерены сократить свой бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году. Но не уточнил масштабы планируемых сокращений. В Институте изучения войны (ISW) дали анализ последствий.
Совместное заявление о ЗАЭС.
Любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только по возвращении объекта под легитимный контроль украинского регулятора. С таким совместным заявлением выступили 48 государств — членов МАГАТЭ, сообщает Минэнерго. Детали заявления можете почитать здесь.
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Требования к цифровым кошелькам.
Кабинет Министров утвердил постановление, разрешающее внедрение цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине. Это еще один шаг к интеграции в единое цифровое пространство с Европейским Союзом.
Валютные ограничения.
С начала полномасштабной войны Украина вводила меры по стабилизации ситуации в финансовой системе и усиленно контролировала движение капиталов. Однако специалисты утверждают, что на четвертом году войны эти ограничения, несмотря на частичную либерализацию, мешают крупному бизнесу привлекать необходимые для собственного развития и страны в целом инвестиции.
Украинская экономика способна обогнать российскую.
У Украины есть шанс в течение следующих 20 лет опередить россию по ключевым экономическим показателям. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
📢 «Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, международному партнерству и инвестициям, может стать больше, чем экономика россии. Это станет сильным сдерживающим фактором для будущего руководства рф» , — заявил министр.
НБУ предупреждает — мошенники.
Как сообщили в НБУ, сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ — в теме письма и названии вложенного файла.
- Также НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в мае.
- Относительно фейков — в полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля.
Онлайн-кабинет предпринимателя.
Кабинет Министров согласовал запуск двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной системы поддержки предпринимателей — «Онлайн-кабинет предпринимателя», который будет работать на платформе «Дія.Бізнес».
Акции Tesla растут.
Цены на акции Tesla растут уже четвёртую сессию подряд. В среду бумаги подорожали еще на 0,1%, а с начала недели уже более чем на 10%.
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Топ регионов и профессий для сезонной работы.
С наступлением лета в Украине традиционно растет спрос на сезонную работу. В мае 2025 года количество таких вакансий заметно увеличилось. Больше всего объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.
- Также стало известно, где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года.
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Онлайн-оплата штрафов от ТЦК.
В конце июня этого года планируется запустить оплату штрафов за нарушение правил военного учета в мобильном приложении «Резерв+». Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Как отметила заместитель министра, там будет окошко «если вы добровольно платите штраф, можно это сделать с 50% скидки».
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