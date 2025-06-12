День финансов: сокращение помощи США, онлайн-кабинет предпринимателя, требования к цифровым кошелькам — Finance.ua

День финансов: сокращение помощи США, онлайн-кабинет предпринимателя, требования к цифровым кошелькам Сегодня 17:38

В четверг, 12 июня, стало известно, почему валютные ограничения тормозят инвестиции в Украину и украинская экономика способна обогнать российскую.

Сокращение помощи США.

Министр обороны США Пит Хегсет 10 июня заявил, что Соединенные Штаты намерены сократить свой бюджет на закупку вооружения для Украины в 2026 году. Но не уточнил масштабы планируемых сокращений. В Институте изучения войны (ISW) дали анализ последствий.

Совместное заявление о ЗАЭС.

Любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только по возвращении объекта под легитимный контроль украинского регулятора. С таким совместным заявлением выступили 48 государств — членов МАГАТЭ, сообщает Минэнерго. Детали заявления можете почитать здесь

Сотрудничество в сфере ядерной безопасности в Украине: Галущенко сообщил детали.

Требования к цифровым кошелькам.

Кабинет Министров утвердил постановление, разрешающее внедрение цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине. Это еще один шаг к интеграции в единое цифровое пространство с Европейским Союзом.

Валютные ограничения.

С начала полномасштабной войны Украина вводила меры по стабилизации ситуации в финансовой системе и усиленно контролировала движение капиталов. Однако специалисты утверждают , что на четвертом году войны эти ограничения, несмотря на частичную либерализацию, мешают крупному бизнесу привлекать необходимые для собственного развития и страны в целом инвестиции.

Украинская экономика способна обогнать российскую.

У Украины есть шанс в течение следующих 20 лет опередить россию по ключевым экономическим показателям. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

📢 «Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, международному партнерству и инвестициям, может стать больше, чем экономика россии. Это станет сильным сдерживающим фактором для будущего руководства рф» , — заявил министр.

НБУ предупреждает — мошенники.

Как сообщили в НБУ, сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ — в теме письма и названии вложенного файла.

Также НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в мае.

Относительно фейков — в полиции опровергли фейк о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля.

Онлайн-кабинет предпринимателя.

Кабинет Министров согласовал запуск двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной системы поддержки предпринимателей — «Онлайн-кабинет предпринимателя», который будет работать на платформе «Дія.Бізнес».

Акции Tesla растут.

Цены на акции Tesla растут уже четвёртую сессию подряд. В среду бумаги подорожали еще на 0,1%, а с начала недели уже более чем на 10%.

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Топ регионов и профессий для сезонной работы.

С наступлением лета в Украине традиционно растет спрос на сезонную работу. В мае 2025 года количество таких вакансий заметно увеличилось. Больше всего объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.

Также стало известно, где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года.

Удаленная работа в Украине — вот новая подборка вакансий.

Онлайн-оплата штрафов от ТЦК.

В конце июня этого года планируется запустить оплату штрафов за нарушение правил военного учета в мобильном приложении «Резерв+». Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Как отметила заместитель министра, там будет окошко «если вы добровольно платите штраф, можно это сделать с 50% скидки».

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