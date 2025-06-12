НБУ попереджає: шахраї почали розсилати фішингові листи від імені Нацбанку — Finance.ua

НБУ попереджає: шахраї почали розсилати фішингові листи від імені Нацбанку
Як повідомили в НБУ, сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ — в темі листа та назві доданого файла.
Що роблять
Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: nbu@gov.nbu.ua, схожий на офіційний домен Національного банку України.
Нацбанк попереджає:
- не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями.
І підкреслює, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.
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