😱 Купуєте ви — платить Finance.ua: знижка -1000 грн на автоцивілку
Оформлення автоцивілки — це необхідність для кожного водія. Але Finance.ua доводить, що це не обов’язково має бути дорого.
Отримайте знижку до -1000 грн на автоцивілку за промокодом: 👉ТИСЯЧА 👈
*Максимальна знижка по промокоду — до -17%.
Чому українці обирають автоцивілку на Finance.ua:
✅ Оплата частинами без переплат (від mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
✅ Додаткові знижки, бонуси та подарунки;
✅ Поліси від надійних страхових з високим рейтингом від МТСБУ;
✅ Постійна підтримка та прозорі умови.
✅ Додаткові знижки, бонуси та подарунки;
✅ Поліси від надійних страхових з високим рейтингом від МТСБУ;
✅ Постійна підтримка та прозорі умови.
👉 Скористайтеся промокодом прямо зараз та оформіть автоцивілку вигідно на Finance.ua.
Офіційні умови акції за посиланням.
Поділитися новиною