😱 Купуєте ви — платить Finance.ua: знижка -1000 грн на автоцивілку Сьогодні 11:55 — Страхування

😱 Купуєте ви — платить Finance.ua: знижка -1000 грн на автоцивілку

Оформлення автоцивілки — це необхідність для кожного водія. Але Finance.ua доводить, що це не обов’язково має бути дорого.

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