Українська економіка здатна обігнати російську — міністр фінансів США Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Українська економіка здатна обігнати російську — міністр фінансів США

Україна має шанс протягом наступних 20 років випередити росію за ключовими економічними показниками.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у Конгресі, повідомляє 24 Канал.

Бессент наголосив, що економічна стабільність є основою національної безпеки. На його думку, сильна економіка України стане найкращим довгостроковим захистом для держави.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп поділяє цю позицію.

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Як приклад, Бессент нагадав: у 1989 році, під час падіння Берлінської стіни, економіки України та Польщі були приблизно на одному рівні. Сьогодні ж польська економіка у три рази перевищує українську.

«Я вважаю, що за двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, міжнародному партнерству та інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка росії. Це стане сильним стримуючим фактором для майбутнього керівництва рф», — заявив міністр.

Бессент також нагадав, що незабаром у Римі відбудеться міжнародна конференція, присвячена повоєнному відновленню України. США закликають Світовий банк зробити цей процес пріоритетним.

За словами міністра, країни, які підтримували росію під час війни не повинні брати участь у післявоєнному відновленні України.

«Не можна руйнувати країну, знищувати її населення, а потім отримувати кошти на її відбудову», — додав Бессент.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує , що зростання економіки України збільшиться з 2,0% у 2025 році до 5,2% у 2026 році. Перспективи довгострокового врегулювання залишаються невизначеними.

Як зазначається в прогнозі Світового банку, що російське вторгнення «триватиме до кінця 2025 року, після чого активні бойові дії почнуть спадати».

Водночас Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України у 2026 році. Глава Міноборони США Піт Гегсет відповідаючи на запитання конгресменів про майбутні поставки зброї, підтвердив, що скорочення передбачені у проєкті бюджету. За його словами, нинішня адміністрація США інакше оцінює ситуацію навколо війни в Україні.

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