Економіка рф на «військових рейках», що може стати вироком — The Wall Street Journal Вчора 20:30

Економіка рф на «військових рейках», що може стати вироком — The Wall Street Journal

Успіхи росії на фронті в Україні — одна з головних причин, чому путін не готовий піти на мирну угоду. Деякі з його сусідів побоюються, що військовий успіх не дозволить російському диктатору погодиться на мир.

Видання The Wall Street Journal пише, що путін перебудував економіку на випуск рекордної кількості танків і гаубиць, а також використав величезні бонуси для солдатів.

Збільшення армії врятувало москву від початкових втрат, яких вона зазнала, не зумівши швидко захопити Київ. Тепер воно допомагає російським військам знову просуватися на захід, зайнявши за останній місяць понад 100 квадратних миль. Ці успіхи дали путіну можливість не поспішати з мирною угодою і відмовитися від прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, незважаючи на зростаючий тиск з боку Європи і розпач американського лідера Дональда Трампа щодо відсутності прогресу в припиненні війни.

Але якщо або коли путін буде готовий укласти мир, згорнути нарощування військової потужності може виявитися складнішим завданням.

«Для росії важлива військова промисловість, тому що вона стала рушійною силою економічного зростання. Протягом деякого часу рф буде практично неможливо скоротити військові витрати», — говорить старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

Останніми роками російська збройова промисловість отримала мільярди доларів на стимулювання виробництва і підтримання його на шаленій швидкості 24 години на добу. Приплив грошей збільшив зарплату і сприяв зростанню рівня життя тисяч росіян у бідних регіонах країни. Якщо війна в Україні все ж закінчиться, деякі сусіди росії побоюються, що її військова економіка може бути переорієнтована на них.

«Радикальне або дуже швидке скорочення зарплат не буде гарною ідеєю. Державі не вигідно розчаровувати озброєних людей», — каже Володимир Іщенко з Вільного університету Берліна.

Якщо бойові дії в Україні закінчаться, то російській армії, як і раніше, будуть потрібні люди, а збройова промисловість продовжить виробляти зброю і авто, необхідні для заміни радянських запасів, але повільніше. Скорочення робочих місць на заводах, а також стагнація економіки можуть викликати невдоволення тих, хто вважає, що війна призвела до найбільшого перерозподілу багатства з часів розпаду СРСР.

«Без такої екзистенціальної кризи, як війна в Україні, було б важко виправдати вливання грошей в оборонну промисловість такими темпами, як зараз», — каже керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Уже є ознаки того, що поштовх, отриманий унаслідок війни, різкого зростання зарплат і рівня життя, починає сходити нанівець. Зниження цін на нафту додає невизначеності.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.