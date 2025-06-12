Акції Tesla зростають четверту сесію поспіль — Finance.ua

Акції Tesla зростають четверту сесію поспіль Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Акції Tesla зростають четверту сесію поспіль

Ціни на акції Tesla зростають вже четверту сесію поспіль. В середу папери подорожчали ще на 0,1%, а з початку тижня вже більш ніж на 10%.

Про це повідомляє CNBC.

Однією з причин зростання називають поступове вщухання конфлікту між гендиректором Tesla Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Інвестори сприймають це як ознаку стабілізації ситуації навколо компанії.

Ще один важливий фактор — очікування запуску роботаксі. Маск повідомив у соцмережі X, що перше авто без водія почне курсувати в Остіні (штат Техас) вже 28 червня. Тестовий запуск сервісу запланований на 22 червня.

У рамках цього пілотного проєкту Tesla використає 10−20 позашляховиків Model Y. Вони працюватимуть у межах обмеженої зони під наглядом операторів, які контролюватимуть рух віддалено.

Нагадаємо, минулого тижня Маск і Трамп публічно посварилися. Конфлікт почався після того, як Маск розкритикував законопроєкт про податки та держвитрати, який підтримує Трамп. У відповідь Трамп натякнув на можливе згортання держзамовлень для компаній Маска.

Нагадаємо, компанія Tesla Ілона Маска втратила 152 мільярди доларів ринкової вартості після публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та Маском. Акції Tesla впали на 14% за вечір, що стало найбільшим ударом по її ринковій капіталізації за всю історію. Так, загальний капітал компанії опустився нижче за 1 трильйон доларів і становив 916 мільярдів доларів.

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