Співпраця у сфері ядерної безпеки в Україні: Галущенко повідомив деталі — Finance.ua
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Співпраця у сфері ядерної безпеки в Україні: Галущенко повідомив деталі

Енергетика
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Під час робочого візиту до Відня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
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Галущенко подякував МАГАТЕ за співпрацю та зусилля, які агенція докладає до моніторингу ситуації на українських атомних станціях, підстанціях оператора системи передачі, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії.
Окремо зупинилися на проєктах з розвитку атомної енергетики в Україні у співпраці з МАГАТЕ, які будуть представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України в Римі.
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Важливе питання порядку денного — окупована Запорізька АЕС. Під час обговорення підтвердили спільне розуміння щодо неможливості запуску станції в умовах повної відсутності міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки.
За матеріалами:
Finance.ua
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