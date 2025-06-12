Співпраця у сфері ядерної безпеки в Україні: Галущенко повідомив деталі — Finance.ua

Співпраця у сфері ядерної безпеки в Україні: Галущенко повідомив деталі
Під час робочого візиту до Відня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Галущенко подякував МАГАТЕ за співпрацю та зусилля, які агенція докладає до моніторингу ситуації на українських атомних станціях, підстанціях оператора системи передачі, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії.
Окремо зупинилися на проєктах з розвитку атомної енергетики в Україні у співпраці з МАГАТЕ, які будуть представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України в Римі.
Важливе питання порядку денного — окупована Запорізька АЕС. Під час обговорення підтвердили спільне розуміння щодо неможливості запуску станції в умовах повної відсутності міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки.
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