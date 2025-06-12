У поліції спростували фейк про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня — Finance.ua
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У поліції спростували фейк про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня

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У поліції спростували фейк про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня
У поліції спростували фейк про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня
У соцмережах поширюється інформація про нові штрафи за порушення правил дорожнього руху, які мають запрацювати з 1 липня 2025 року.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
«Наразі таких змін не прийнято», — йдеться в повідомленні. У МВС закликають українців довіряти лише перевіреним джерелам і не поширювати фейки.
У міністерстві запевнили, що про будь-які зміни до законодавства, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення ПДР або публічного порядку, обов’язково буде повідомлено на офіційних сторінках МВС.

Що писали у фейкових повідомленнях

У поліції спростували фейк про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня
Анонімні джерела стверджували, що з 1 липня нібито вводяться нові штрафи:
  • перевищення швидкості на понад 20 км/год — 1020 грн (замість 340 грн);
  • перевищення на 50+ км/год — 1700 грн;
  • за три таких порушення за рік — позбавлення водійських прав на 6 місяців;
  • паркування у недозволеному місці — 850 грн (замість 255 грн);
  • евакуація авто — ще додатково 1200−1500 грн;
  • їзда без ременя безпеки — 1530 грн (замість 510 грн), якщо не пристебнута дитина — окремий штраф 1700 грн;
  • розмова по телефону за кермом — 1190 грн (замість 510 грн).
Нагадаємо, депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год. Законопроєктом пропонується встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Як зазначають автори проєкту, за міжнародними дослідженнями, швидкість руху між 30 та 70 км/год має вирішальний вплив на ймовірність та наслідки скоєння ДТП, особливо коли йдеться про рух у населених пунктах, в якому беруть участь вразливі учасники дорожнього руху — пішоходи й велосипедисти.
Як повідомляє Укравтопром, цьому році в Україні запрацює система автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора. Нову функцію отримають вже встановлені камери автофіксації порушень ПДР.
За матеріалами:
Finance.ua
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