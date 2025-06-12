Уряд затвердив вимоги до цифрових гаманців — Finance.ua

Уряд затвердив вимоги до цифрових гаманців Сьогодні 17:04 — Фінтех і Картки

Уряд затвердив вимоги до цифрових гаманців

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволяє впровадження цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні. Це ще один крок до інтеграції в єдиний цифровий простір з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Що таке цифровий гаманець

Цифровий гаманець — це застосунок, у якому можна зберігати документи, особисті дані, електронний підпис і користуватись усім цим онлайн.

Через цифровий гаманець можна буде підтверджувати особу, відкривати банківські рахунки, реєструвати SIM-карти, отримувати державні послуги та користуватися електронними рецептами. Причому не лише в Україні, а й у країнах ЄС.

Вимоги до цифрових гаманців

Постанова уряду встановлює вимоги до цифрових гаманців — як українських, так і європейських. Усе має відповідати стандартам eIDAS 2.0: це означає високий рівень безпеки, захисту персональних даних і взаємне визнання електронної ідентифікації між країнами.

Наступні етапи

Це вже другий крок у створенні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду — технічна інтеграція, тестування системи і повноцінний запуск.

У майбутньому українці зможуть користуватись застосунком «Дія» в Євросоюзі, а громадяни ЄС — своїми цифровими гаманцями в Україні.

Відмітимо, що в лютому цього року Україна успішно провела тестування Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EU Digital Identity Wallet), запуск якого запланований до кінця 2026 року. Завдяки EU Digital Identity Wallet українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном замість паперових копій або пластикових карток, а громадяни ЄС — у нашій країні.

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«Гаманці цифрової ідентифікації ЄС є відповіддю Європейського Союзу на виклики цифрової ідентифікації. У найближчі кілька років кожна держава-член ЄС запропонує власний додаток-гаманець, створений за однаковими специфікаціями, для всіх громадян, жителів і компаній», — заявляли раніше в Європейській комісії.

Дослідження компанії Visa свідчать , що три чверті всіх опитаних та 80% українців переважно або повністю довіряють цифровим платежам. Цифрові платежі стали нормою для українських споживачів. 95% українських споживачів використовують цифрові методи оплати.

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