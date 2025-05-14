80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження)

Фінтех і Картки
32
80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження)
80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження)
65% українських респондентів визнають, що залишаються вразливими до шахрайських повідомлень, зростання використання заходів безпеки та перехід до надійнішої автентифікації свідчать про позитивну динаміку в поведінці споживачів у порівнянні з результатами дослідження 2023 року.
Про це свідчать дані нового дослідження на замовлення компанії Visa.
Читайте також
Нині споживачі дедалі частіше звертають увагу на потенційні загрози та перевіряють достовірність онлайн-повідомлень, демонструючи підвищення рівня обізнаності про цифрове шахрайство.
Читайте також
Висновки дослідження також вказують на зростання популярності цифрових платежів у регіоні. Три чверті всіх опитаних та 80% українців заявили, що переважно або повністю довіряють цифровим платежам.
При цьому 39% українських споживачів планують ще частіше використовувати цифрові платежі впродовж наступного року.
Цифрові платежі стали нормою для українських споживачів. 95% українських споживачів використовують цифрові методи оплати.
Найпопулярнішими є:
  • перекази через мобільні банківські застосунки (76%),
  • онлайн-оплата картками (67%),
  • мобільні платежі через цифрові гаманці або QR-коди (63%).
84% держателів карток цінують можливість здійснювати цифрові платежі будь-де і будь-коли, а 81% вважають їх швидшими та зручнішими.
Читайте також
Унаслідок цього роль готівки продовжує зменшуватися: 68% респондентів більше не носять із собою паперові гроші й не користуються банкоматами.
Попри зростання кібершахрайства в сучасному цифровому світі, довіра до електронних транзакцій зберігається на високому рівні.
Понад половина українців (55%) заявляють, що новини про кібершахрайство не впливають на те, як вони використовують цифрові платежі. Крім того, 67% почуваються більш захищеними, якщо під час проведення транзакції вимагається додаткова верифікація, наприклад, введення одноразового коду.
Майже всі респонденти (98%) турбуються, що їхні близькі можуть стати жертвами шахрайства, особливо повідомлень або електронних листів із проханням підтвердити дані рахунку або дзвінків щодо фальшивих замовлень.
Місце для вашої реклами
Раніше НБУ повідомив, що синулого року кількість шахрайства з платіжними картками, зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) — до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція. Сума збитків від них зросла на 37% - до загальної суми 1,1 млрд гривень.
Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства. Більшість шахрайських випадків відбулися в Інтернеті — 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій.

Платіжні картки банків України

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems