80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження) — Finance.ua

80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження) Сьогодні 17:00 — Фінтех і Картки

80% українців цілком довіряють цифровим платежам (дослідження)

65% українських респондентів визнають, що залишаються вразливими до шахрайських повідомлень, зростання використання заходів безпеки та перехід до надійнішої автентифікації свідчать про позитивну динаміку в поведінці споживачів у порівнянні з результатами дослідження 2023 року.

Про це свідчать дані нового дослідження на замовлення компанії Visa

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Нині споживачі дедалі частіше звертають увагу на потенційні загрози та перевіряють достовірність онлайн-повідомлень, демонструючи підвищення рівня обізнаності про цифрове шахрайство.

Висновки дослідження також вказують на зростання популярності цифрових платежів у регіоні. Три чверті всіх опитаних та 80% українців заявили, що переважно або повністю довіряють цифровим платежам.

При цьому 39% українських споживачів планують ще частіше використовувати цифрові платежі впродовж наступного року.

Цифрові платежі стали нормою для українських споживачів. 95% українських споживачів використовують цифрові методи оплати.

Найпопулярнішими є:

перекази через мобільні банківські застосунки (76%),

онлайн-оплата картками (67%),

мобільні платежі через цифрові гаманці або QR-коди (63%).

84% держателів карток цінують можливість здійснювати цифрові платежі будь-де і будь-коли, а 81% вважають їх швидшими та зручнішими.

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Унаслідок цього роль готівки продовжує зменшуватися: 68% респондентів більше не носять із собою паперові гроші й не користуються банкоматами.

Попри зростання кібершахрайства в сучасному цифровому світі, довіра до електронних транзакцій зберігається на високому рівні.

Понад половина українців (55%) заявляють, що новини про кібершахрайство не впливають на те, як вони використовують цифрові платежі. Крім того, 67% почуваються більш захищеними, якщо під час проведення транзакції вимагається додаткова верифікація, наприклад, введення одноразового коду.

Майже всі респонденти (98%) турбуються, що їхні близькі можуть стати жертвами шахрайства, особливо повідомлень або електронних листів із проханням підтвердити дані рахунку або дзвінків щодо фальшивих замовлень.

зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) — до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція. Сума збитків від них зросла на 37% - до загальної суми 1,1 млрд гривень. Раніше НБУ повідомив , що синулого року кількість шахрайства з платіжними картками,(або на 1%) — до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція. Сума збитків від них зросла на 37% - до загальної суми 1,1 млрд гривень.

Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства. Більшість шахрайських випадків відбулися в Інтернеті — 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій.

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