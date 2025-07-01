У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів — Finance.ua

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У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів

Фінтех і Картки
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У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів
У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів
Alliance bank представив нову функцію у своєму застосунку — міжнародні P2P-перекази з картки на картку. Відтепер користувачі можуть переказувати кошти з валютних карток Alliance на картки інших банків за кордоном напряму з мобільного застосунку.
Новинка передбачає звичний формат P2P переказів: достатньо ввести номер картки одержувача, обрати суму, і кошти надійдуть на картку в іноземному банку. Процес не потребує додаткових реквізитів або окремих погоджень.
Все, що потрібно — відкрити віртуальну валютну картку «Цільова» в Alliance. Це можна зробити в кілька кліків прямо в застосунку. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, а також за потреби можна оформити і пластикову картку.
Ключові переваги нової функції:
  1. Найнижча комісія на ринку за міжнародний переказ — лише 0,8% від суми.
  2. Вигідна купівля валюти онлайн: у застосунку Alliance можна придбати долари та євро за одним із найкращих курсів на ринку.
  3. Купуючи валюту в застосунку Alliance, ви отримуєте 0,5% кешбеку.
Міжнародні перекази на закордонні картки відкривають нові можливості для інвестування. Це дає змогу працювати з глобальними фінансовими сервісами та платформами і використовувати переказані кошти для подальших інвестицій. Це також комфортний спосіб здійснювати міжнародні покупки.
Наявність міжнародних P2P також стане в нагоді тим, хто має рідних та близьких в інших країнах і здійснює регулярні транскордонні операції.
Перекази підтримуються з валютних карток Alliance на картки в доларах, євро або місцевій валюті в іноземних банках.
Перелік країн, куди доступні перекази з Alliance, знаходиться за посиланням на сайті банку в розділі «Корисна інформація».
Нова функція вже працює, і її можна затестити в застосунку Alliance.
За матеріалами:
Alliance bank
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