Віртуальна картка: особливості та чим відрізняється від звичайної — Finance.ua

Віртуальна картка: особливості та чим відрізняється від звичайної Сьогодні 12:08 — Фінтех і Картки

Віртуальна картка: особливості та чим відрізняється від звичайної

Усе більше людей здійснюють онлайн-покупки, проте такий вид шопінгу приховує багато ризиків: підозрілі сайти, зловмисники, витік платіжних даних. Один з найефективніших способів захистити свої фінанси — використовувати віртуальну банківську картку.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , як вони працюють.

Що таке віртуальна банківська картка

Це цифрова картка, яка існує лише у вашому банківському застосунку чи онлайн-банкінгу.

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Вона має стандартні реквізити (номер картки, термін дії, CVV-код) й може використовуватися для онлайн-покупок, безконтактної оплати через мобільні гаманці (як Apple Pay чи Google Pay), а також для зняття готівки в банкоматах.

Різниця між звичайною банківською карткою та віртуальною полягає в тому, що віртуальна має окремий баланс або поповнюється вручну.

Ще одна особливість — така картка не прив’язана до основного рахунку. Тому якщо зловмисники й отримають дані віртуальної картки, основні кошти не постраждають.

Навіщо створювати віртуальну картку

Безпека та контроль витрат. Ви самостійно поповнюєте картку та вирішуєте, яку суму на неї покласти. Також зменшується ризик викрадення головних коштів.

Зручність. Ця картка чудово підходить для онлайн-розрахунків, а створити її можна у банківському застосунку за 1−2 хвилини.

Швидке блокування або видалення. Якщо віртуальна картка вам більше не потрібна чи є ознаки шахрайських дій — її можна закрити в один клік у застосунку.

Як відкрити/закрити віртуальну картку

У більшості банків відкрити віртуальну картку можна через мобільний застосунок:

натисніть «Створити віртуальну картку»;

вкажіть валюту;

отримайте реквізити.

Картка закривається так само через застосунок або потрібно звертатися у чат підтримки. У деяких випадках вона блокується автоматично, якщо нею довго не користуються.

Корисні поради:

створюйте окремі віртуальні картки для різних видів витрат;

не зберігайте реквізити основної картки на сайтах;

активуйте SMS або push-сповіщення про витрати.

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