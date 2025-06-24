Банки закрили понад 600 тисяч рахунків українців з початку 2025 року: причини — Finance.ua

Банки закрили понад 600 тисяч рахунків українців з початку 2025 року: причини Сьогодні 19:32 — Фінтех і Картки

Банки закрили понад 600 тисяч рахунків українців з початку 2025 року: причини

З початку 2025 року банки закрили понад 600 тисяч рахунків, які були пов’язані з так званими «дропами».

Нагадаємо, дропи — це особи, які надають свої банківські реквізити третім сторонам або переказують через свої рахунки кошти за винагороду.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії щодо проблеми фінансових «дропів», які використовуються в незаконних схемах. До обговорення долучилися представники Мінфіну, Нацбанку та Державної служби фінансового моніторингу.

За словами депутата, лише з початку 2025 року банки закрили:

606 тисяч рахунків фізичних осіб;

30 тисяч рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Хоча не всі з них стовідсотково пов’язані зі схемами, за оцінками, 90−95% таких випадків саме дропи.

Железняк також зазначив, що все частіше шахрайські схеми маскуються під підприємницьку діяльність, зокрема через оформлення фіктивних ФОПів.

Нагадаємо, Нацбанк почав фіксувати аномальну кількість дропів від осені 2024 року. Щороку через різні шахрайські схеми з залученням «посередників» проходить до 200 млрд грн.

У жовтні минулого року регулятор ввів тимчасові обмеження на вихідні перекази фізосіб (P2P / C2С). Ліміт становив до 150 тис. гривень на місяць на рахунки клієнта в одному банку. Від 1 квітня 2025 року Нацбанк скасував ліміти.

В Україні з’явиться спеціальний реєстр осіб, які передали свої банківські картки іншим особам — «Реєстр дропів». У реєстр потрапить інформація про осіб, що були залучені до підозрілих транзакцій. Адмініструвати цей реєстр буде регулятор. Доступ до «чорного списку» отримають всі фінансові установи. Передбачається, що цей інструмент сприятиме ефективній детінізації економіки, тому обговорюється питання надання доступу податківцям.

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