izibank запускає першу в Україні банківську картку зі шрифтом Брайля — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА izibank запускає першу в Україні банківську картку зі шрифтом Брайля Сьогодні 09:10 — Фінтех і Картки

izibank запускає першу в Україні банківську картку зі шрифтом Брайля

izibank , інноваційний український необанк, у партнерстві з Mastercard представив першу в Україні банківську картку, номер якої нанесено шрифтом Брайля. Це рішення створене для людей із порушеннями зору, щоб вони могли зручно, безпечно та самостійно користуватися фінансовими послугами.

На лицьовому боці картки розміщено номер, надрукований рельєфним шрифтом Брайля, що дозволяє ідентифікувати її на дотик — без потреби сторонньої допомоги. Це перший подібний продукт в Україні, і ще один крок izibank на шляху до інклюзивного банкінгу.

«Ми в izibank впевнені, що технології повинні працювати в інтересах кожної людини. Запуск інклюзивної картки — це не просто новий продукт, це частина нашої стратегії розвитку безбар’єрного фінансового середовища в Україні. Ми прагнемо, щоб кожен наш клієнт почувався впевнено, незалежно від своїх фізичних можливостей», — коментує Ганна Тігіпко-Байковська, CEO та засновниця izibank.

На першому етапі виготовлено 1000 інклюзивних карток, у майбутньому izibank планує розширювати доступність цього продукту. Оформити картку зі шрифтом Брайля можна просто та швидко — у Telegram або Viber-чаті izibank, обравши розділ «замовити пластик», або через контакт-центр. Під час замовлення клієнт може обрати один із доступних дизайнів картки — зокрема, інклюзивну версію зі шрифтом Брайля.

Уже сьогодні сайт банку має функцію збільшення шрифту для користувачів із порушеннями зору.

Крім доступності, izibank подбав і про екологічність продукту. Разом із партнером ТАС ЕВОТЕК було створено екологічне пакування картки з матеріалів, що легко переробляються та не шкодять довкіллю.

«Ми раді бути частиною такого важливого проєкту разом з izibank. Це приклад, як інновації можуть поєднувати турботу про людей та довкілля», — зазначають у ТАС ЕВОТЕК.

Ця ініціатива є логічним продовженням послідовної стратегії izibank, спрямованої на створення зручного, сучасного й доступного банку для всіх. Банк активно співпрацює з громадськими організаціями, впроваджує нові технології та розробляє сервіси, що враховують потреби людей з обмеженими можливостями.

Про izibank

izibank — український цифровий банк нового покоління, що поєднує технології майбутнього із зручністю, швидкістю та інтуїтивним дизайном. Банк працює повністю онлайн, надаючи клієнтам повний спектр фінансових послуг просто зі смартфона. izibank активно розвиває інклюзивні сервіси, підтримує соціальні ініціативи, підвищує фінансову грамотність українців та формує безбар’єрне цифрове середовище.

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