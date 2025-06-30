НБУ пропонує нові правила переказів без відкриття рахунку — Finance.ua

НБУ пропонує нові правила переказів без відкриття рахунку Сьогодні 12:05 — Фінтех і Картки

НБУ пропонує нові правила переказів без відкриття рахунку

Національний банк України планує оновити порядок безготівкових розрахунків у гривні, зокрема для операцій, які здійснюються без відкриття банківського рахунку.

Про це йдеться в проєкті змін до Інструкції про безготівкові розрахунки, який зараз оприлюднений для громадського обговорення, передає пресслужба регулятора.

«Національний банк України пропонує внести зміни до порядку безготівкових розрахунків у національній валюті користувачів платіжних послуг, зокрема встановити вимоги до платіжної інструкції, що формується під час надання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, та порядку її виконання», — сказано в повідомленні.

Що пропонує НБУ

Регулятор пропонує:

визначити, які реквізити повинна містити платіжна інструкція на переказ коштів без відкриття рахунку (форма, порядок надання такої платіжної інструкції та засіб дистанційної комунікації визначитимуться договором між платником і надавачем платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку);

щоб кожен переказ виконувався як окрема платіжна операція;

передбачити можливість, щоб надавач платіжної послуги самостійно заповнював платіжну інструкцію за платника;

установити обов’язок надавача послуги ознайомити клієнта із заповненою інструкцією та надати необхідну інформацію після її прийняття до виконання.

Для чого це необхідно

НБУ наголошує, що такі зміни сприятимуть підвищенню прозорості взаємовідносин між надавачами платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та їхніми користувачами, а також подальшому розвитку платіжного ринку, його наближенню до європейських стандартів.

Терміни впровадження

Передбачається, що надавачі платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку матимуть шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року в Україні запрацювало чергове посилення обмежень на перекази : ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тис. грн на місяць.

Для клієнтів «високого ризику» він залишиться на рівні 50 тис. грн на місяць. Тобто, як бачимо, зміни відбудуться не для всіх клієнтів, а лише для тих, кого банк відніс до категорій «середнього» та «низького ризику».

Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більші суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.

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