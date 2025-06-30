Як миттєво заблокувати картку у різних банках — Finance.ua

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Як миттєво заблокувати картку у різних банках

Фінтех і Картки
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Як миттєво заблокувати картку у різних банках
Як миттєво заблокувати картку у різних банках
Кількість шахрайських атак в Україні зростає щороку. Зловмисники регулярно знаходять нові способи ввести людей в оману та використовують психологічні маніпуляції, аби змусити їх передавати конфіденційні дані.
Розповідаємо, як миттєво заблокувати картку у різних банках.

ПриватБанк

За допомогою мобільного застосунку Privat24: виберіть потрібну картку та натисніть «Заблокувати картку» в налаштуваннях.
За допомогою SMS: надішліть повідомлення на номер 10060 з такою інформацією «BLOCK + останні чотири цифри вашої картки».
Для блокування кредитної картки достатньо зателефонувати за номером 3700, який є безкоштовним для мобільних телефонів, лінія цілодобова.

monobank

За допомогою мобільного застосунку: перейдіть у налаштування картки (свайпніть вліво або натисніть на картку), оберіть «Заблокувати картку».

Ощадбанк

За допомогою мобільного додатку «Ощад 24/7»: перейдіть до розділу «Картки та рахунки», виберіть потрібну картку, натисніть «Сервіси» та виберіть «Блокування картки».
Через контакт-центр: зателефонуйте на номер 0 800 210 800 (безкоштовно в межах України) та дотримуйтесь інструкцій оператора.

Райффайзен Банк

Через онлайн-банкінг «Raiffeisen Online»: увійдіть у систему, виберіть потрібну картку та натисніть «Заблокувати».
Через контакт-центр: зателефонуйте на номер 0 800 500 500 (безкоштовно в межах України) та дотримуйтесь інструкцій оператора.

Укрсиббанк

Через онлайн-банкінг «UKRSIB online»: увійдіть у застосунок, виберіть потрібну картку та натисніть «Заблокувати».
Через контакт-центр: зателефонуйте на номер 0 800 505 800 (безкоштовно в межах України) або 044 298 82 90 (для міжнародних дзвінків) та дотримуйтесь інструкцій оператора.

ПУМБ

Через Інтернет-банкінг «ПУМБ онлайн» або ж його мобільну версію: зайти в меню керування карткою та з усіх наявних пунктів вибрати варіант блокування.
Зв’язатися зі службою підтримки банку: з номера телефону, який підв’язаний до зниклої картки, зателефонуйте на гарячу лінію фінансової установи (+38 044 290 72 90), назвіть оператору номер картки, своє ПІБ і кодове слово (вказується при оформленні картки).
Детальніше про те, як захистити свої кошти, розповідаємо в статті:

Як діяти, якщо шахраї отримали доступ до вашої картки 💳

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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