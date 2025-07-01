Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні»

Казна та Політика
19
Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні»
Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні»
Програма «Зроблено в Україні» внесла 0,6% у зростання ВВП країни, яке у 2024 році становило 2,9%.
Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час конференції з запровадження додаткових санкцій проти росії, передає Укрінформ.
За її словами, глобальна мета програми полягає в зміні структури економіки та збільшенні частки переробної промисловості у структурі ВВП. Наразі в Україні цей показник становить 10,3%, що в два рази менше, ніж у найближчих сусідів.

Читайте також: «Зроблено в Україні»: чи є майбутнє у «кешбеку на українське»

«Сировинна економіка — це тотожність бідності. Тому наше стратегічне завдання — наростити структуру переробної промисловості у ВВП спочатку вдвічі. І, власне, для цього ми об’єднали десятки програм під таку загальну парасольку, зрозумілу кожному, хто сьогодні знаходиться в державі. Парасольку, яка має на меті підтримати кожного підприємця, який займається виробництвом або експортом», — зазначила Свириденко.
Програма спрямована на досягнення трьох основних цілей: розвиток несировинного експорту, залучення інвестицій у реальний сектор та розвиток українського виробництва через доступ до кредитів і грантів.
Свириденко зауважила, що за два роки на підтримку та забезпечення програм у межах «Зроблено в Україні» планується спрямувати не менше 180 млрд грн.
Вона наголосила, що Міністерство економіки проводить щоквартальну оцінку ефективності програм для визначення їх мультиплікативного ефекту.
Серед ключових досягнень програми — компенсація до 25% при купівлі української сертифікованої техніки, завдяки чому було придбано 13 800 одиниць техніки українського виробництва. Також діють програми «Шкільний автобус» з бюджетом 1,6 млрд грн на 460 автобусів та іпотечна програма «єОселя», у межах якої видано 17 600 іпотек під час повномасштабної війни.
Крім того, до програми «Національний кешбек» долучилися 5,5 млн українців, які щомісяця отримують 10% від купівлі українських товарів. У програмі беруть участь 1800 виробників із 390 тис. промаркованих товарів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems