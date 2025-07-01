Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні» — Finance.ua

Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні» Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Свириденко розповіла, навіщо потрібна програма «Зроблено в Україні»

Програма «Зроблено в Україні» внесла 0,6% у зростання ВВП країни, яке у 2024 році становило 2,9%.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час конференції з запровадження додаткових санкцій проти росії, передає Укрінформ.

За її словами, глобальна мета програми полягає в зміні структури економіки та збільшенні частки переробної промисловості у структурі ВВП. Наразі в Україні цей показник становить 10,3%, що в два рази менше, ніж у найближчих сусідів.

«Сировинна економіка — це тотожність бідності. Тому наше стратегічне завдання — наростити структуру переробної промисловості у ВВП спочатку вдвічі. І, власне, для цього ми об’єднали десятки програм під таку загальну парасольку, зрозумілу кожному, хто сьогодні знаходиться в державі. Парасольку, яка має на меті підтримати кожного підприємця, який займається виробництвом або експортом», — зазначила Свириденко.

Програма спрямована на досягнення трьох основних цілей: розвиток несировинного експорту, залучення інвестицій у реальний сектор та розвиток українського виробництва через доступ до кредитів і грантів.

Свириденко зауважила, що за два роки на підтримку та забезпечення програм у межах «Зроблено в Україні» планується спрямувати не менше 180 млрд грн.

Вона наголосила, що Міністерство економіки проводить щоквартальну оцінку ефективності програм для визначення їх мультиплікативного ефекту.

Серед ключових досягнень програми — компенсація до 25% при купівлі української сертифікованої техніки, завдяки чому було придбано 13 800 одиниць техніки українського виробництва. Також діють програми «Шкільний автобус» з бюджетом 1,6 млрд грн на 460 автобусів та іпотечна програма «єОселя», у межах якої видано 17 600 іпотек під час повномасштабної війни.

Крім того, до програми «Національний кешбек» долучилися 5,5 млн українців, які щомісяця отримують 10% від купівлі українських товарів. У програмі беруть участь 1800 виробників із 390 тис. промаркованих товарів.

Укрінформ За матеріалами:

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