До 2026 року планують запустити Європейський цифровий гаманець ідентифікації: навіщо потрібен — Finance.ua
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До 2026 року планують запустити Європейський цифровий гаманець ідентифікації: навіщо потрібен

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До 2026 року планують запустити Європейський цифровий гаманець ідентифікації: навіщо потрібен
До 2026 року планують запустити Європейський цифровий гаманець ідентифікації: навіщо потрібен
Україна успішно провела тестування Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EU Digital Identity Wallet), запуск якого запланований до кінця 2026 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Навіщо потрібен Європейський гаманецьь цифрової ідентифікації

Зазначається, що завдяки EU Digital Identity Wallet українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном замість паперових копій або пластикових карток, а громадяни ЄС — у нашій країні.
EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном.
У ньому будуть доступні різні документи та послуги, наприклад:
  • підтвердження особи для державних послуг онлайн;
  • електронне водійське посвідчення;
  • реєстрація SIM-карт;
  • відкриття банківських рахунків;
  • електронний підпис;
  • електронні рецепти.
«Україна — єдина держава з 20 країн-учасниць, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС», — підсумували в Мінцифри.
За матеріалами:
Finance.ua
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