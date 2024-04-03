День финансов: самый дешевый кредит, самые популярные карты, законы о призыве и электронном кабинете — Finance.ua

День финансов: самый дешевый кредит, самые популярные карты, законы о призыве и электронном кабинете
В среду, 3 апреля, мы исследовали, где брать деньги для бизнеса, и собрали лучшие предложения банков по кредитам в новой статье:
Деньги для вашего бизнеса: варианты, которые могут помочь
Законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного. Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии, и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.
- Законопроект об обеспечении прав военнослужащих: что изменилось, размеры выплат.
- Какие документы нужны студентам для выезда из Украины — разъяснение ГПСУ.
- В Украине началась демобилизация срочников.
- НАТО предлагает фонд в поддержку Украины в размере $100 млрд.
FinAwards-2024
Где найти самый дешевый кредит. Исследование учитывает наиболее важные показатели, влияющие на выбор потребителей — срок кредитования, сумма займа, прозрачность условий, разнообразие каналов коммуникаций. В этот раз победа досталась компании CreditKasa.
Лучший руководитель маркетинга банков. В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший руководитель маркетинга». По результатам голосования пользователей и оценок экспертного жюри первое место в номинации занял Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank.
ТОП-3 инновационных финпродуктов Украины. «Пальму первенства» и лидерство в номинации получил украинский необанк monobank | Universal Bank — пользователи и экспертное жюри высоко оценили уникальный сервис накопления «Банка», которому нет аналогов на украинском рынке, и проект «БлагоЕлка».
Какие карты наиболее популярны среди украинцев. «Золото» в этой номинации получила черная карта от monobank | Universal Bank. Следом за ней в ТОП-3 лучших карт в кошельке разместилась Карта для выплат от ПриватБанка:
Лучшие премиальные карты. Первое место по результатам голосования получила карта Black Edition от UkrsibBank BNP Paribas Group. На второй строчке разместилась Graphite World Elite от Sense Bank.
Другие новости:
Налоговая и таможенная службы в марте перевыполнили план на 10 млрд грн. В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 млрд грн. Значительную часть составляли налог на прибыль предприятий (60,1 млрд грн, из которых 23,5 млрд грн уплатили банки), НДС с импорта (40,1 млрд грн) и производства в Украине (18,5 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (16,0 млрд грн), акцизный налог (14,5 млрд грн).
ТОП-10 моделей новых автомобилей, которые покупали украинцы в марте. По данным Укравтопрома, в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
- Как продать авто онлайн — инструкция. На украинских автодорогах все чаще можно увидеть номерные знаки с серией DI. Их получают те автовладельцы, которые покупают авто онлайн.
Работа банковской системы. За последние три недели произошло немало важных для финансового сектора событий. О том, как чувствует себя банковский сектор, рассказал Глава Нацбанка Андрей Пышный.
- Также в Нацбанке прокомментировали дальнейшее смягчение валютных ограничений.
Поделиться новостью