День финансов: самый дешевый кредит, самые популярные карты, законы о призыве и электронном кабинете — Finance.ua

День финансов: самый дешевый кредит, самые популярные карты, законы о призыве и электронном кабинете Сегодня 17:43

В среду, 3 апреля, мы исследовали, где брать деньги для бизнеса, и собрали лучшие предложения банков по кредитам в новой статье:

Законы о призыве с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного. Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии, и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.

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FinAwards-2024

Где найти самый дешевый кредит. Исследование учитывает наиболее важные показатели, влияющие на выбор потребителей — срок кредитования, сумма займа, прозрачность условий, разнообразие каналов коммуникаций. В этот раз Исследование учитывает наиболее важные показатели, влияющие на выбор потребителей — срок кредитования, сумма займа, прозрачность условий, разнообразие каналов коммуникаций. В этот раз победа досталась компании CreditKasa.

Лучший руководитель маркетинга банков. В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший руководитель маркетинга». По результатам В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший руководитель маркетинга». По результатам голосования пользователей и оценок экспертного жюри первое место в номинации занял Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank.

ТОП-3 инновационных финпродуктов Украины. «Пальму первенства» и лидерство в номинации «Пальму первенства» и лидерство в номинации получил украинский необанк monobank | Universal Bank — пользователи и экспертное жюри высоко оценили уникальный сервис накопления «Банка», которому нет аналогов на украинском рынке, и проект «БлагоЕлка».

Какие карты наиболее популярны среди украинцев. «Золото» в этой номинации «Золото» в этой номинации получила черная карта от monobank | Universal Bank. Следом за ней в ТОП-3 лучших карт в кошельке разместилась Карта для выплат от ПриватБанка:

Лучшие премиальные карты. Первое место по Первое место по результатам голосования получила карта Black Edition от UkrsibBank BNP Paribas Group. На второй строчке разместилась Graphite World Elite от Sense Bank.

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