Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат — Finance.ua

Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, підписано законопроект #10 313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Що змінилось

З його слів, Комітет значно доопрацював законопроект:

підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

встановленно на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

До другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.

«Також туди внесли правку, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд (так як статус обмежено придатних для військової служби скасовано)», — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

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