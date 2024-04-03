Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат — Finance.ua
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Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат

Казна та Політика
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Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат
Законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців: що змінилось, розміри виплат
Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, підписано законопроект #10 313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Що змінилось

З його слів, Комітет значно доопрацював законопроект:
  • підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.
  • встановленно на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.
  • До другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.
«Також туди внесли правку, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд (так як статус обмежено придатних для військової служби скасовано)», — додав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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