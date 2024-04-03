Де знайти найдешевший кредит від МФО — FinAwards-2024 Сьогодні 16:09 — Кредит&Депозит

Де знайти найдешевший кредит від МФО — FinAwards-2024

В Києві, 29 березня 2024 року, відбулася головна фінансова премія України — FinAwards-2024

Українці разом з експертами ринку визначили найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів галузі.

Цьогоріч захід мав й благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Переможців категорії «Найдешевший кредит МФО» визначали на основі рейтингу найдешевших онлайн-кредитів від наших колег, порталу Мінфін.

У рейтингу від Мінфін беруть участь тільки компанії, які надають кредити під мінімальний відсоток новим клієнтам.

Дослідження враховує найбільш важливі показники, які впливають на вибір споживачів — термін кредитування, сума позики, прозорість умов, різноманітність каналів комунікацій тощо.

Цього разу перемога дісталася компанії CreditKasa

Як нам зазначили творці рейтингу, CreditKasa була лідером Рейтингу найдешевших кредитів три перші квартали 2023 року. У 2-му кварталі CreditKasa збільшила строк кредитування під 0,01% з 18 до 30 днів. Але максимальна сума такого кредиту залишалась на рівні до 20 тис. грн.

CreditPlus , що зайняла друге місце відзначилася наступним за 2023 рік: «Умови кредитування під найнижчий відсоток в даній МФО протягом 2023 року не змінювались, зокрема максимальна сума кредиту під 0,01% залишалась на рівні 15 тис. грн», — прокоментували нам представники Рейтингу.

На третій позиції, згідно з нагородженням FinAwards-2024, компанія Slon Credit

«У 4-му кварталі 2023 р. Slon Credit буквально вирвалась у лідери, бо до цього займала місця у другій половині ТОП-10 рейтингу. Прорив відбувся внаслідок збільшення суми кредитування під 0,01% з 15 тис. грн до 25 тис. грн та поліпшення прозорості умов кредитування на сайті МФО», — розповіли нам колеги з Мінфіну.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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