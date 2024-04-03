Пишний розповів про роботу банківської системи — Finance.ua

Пишний розповів про роботу банківської системи
За останні три тижні відбулося чимало важливих для фінансового сектору подій. Про те, як почувається банківський сектор розповів Голова Нацбанку Андрій Пишний.
Міжнародна допомога
У березні відбулася активізація надходження зовнішнього фінансування. Україна пройшла третій перегляд за програмою МВФ та отримала черговий транш 880 млн доларів. Також отримали 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility в межах перехідного фінансування, тобто ще до початку її повноцінного запуску. Загалом в останні пару тижнів міжнародні резерви поповнилися на майже 9 млрд доларів.
«Україна вже має затверджений урядом План для Ukraine Facility, отже ми впритул наблизилися до повноцінного запуску цієї програми з передбаченим фінансуванням для України обсягом 50 млрд євро. У досить мінливому політичному середовищі Ukraine Facility я бачу, напевне, одним із найбільш сталих джерел надходження допомоги», — зауважив він.
Монетарні рішення
Щодо монетарних рішень він сказав, що «знизили ставку до 14,5%. Після брифінгу ми отримали зворотний зв’язок, що для деяких учасників ринку це рішення було досить неочікуваним. Проте ми завжди комунікували, що готові гнучко реагувати на зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості. Цього разу побачили те „вікно можливостей“, щоб без ризику для макрофінансової стабільності підтримати економіку, і скористалися ним».
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Розвиток кредитування
Планується стратегічна сесія про розвиток кредитування з Міністерством економіки. «Я дякую банкам за обговорення потенціалу кредитування, яке ми вели останній місяць. Дуже цінно. І насправді ми лише підтвердили тезу, що стримуючим фактором для розвитку є насамперед обмеженість якісного кредитоспроможного попиту. Ось на чому ми фокусуватимемо свої зусилля», — написав Пишний.
Безперебійна робота банківської системи
«Цьому ми приділили особливу увагу, ураховуючи посилення атак на енергетичну інфраструктуру країни. Минулого тижня наша мережа Power Banking пройшла „бойове хрещення“ і добре відпрацювала всі протоколи. Я дякую банкам за це», — резюмував він.
Нагадаємо, НБУ повідомляв, що в 2023 році реальний ВВП зріс на 5,3%. Економіка продовжить зростати і у 2024 році. Проте, попри усі виклики війни, з ІІ кварталу 2023 року реальний ВВП повернувся до зростання. Крім високої адаптивності бізнесу та населення, стійкої ситуації в енергетиці впродовж більшої частини року та м’якої фіскальної політики, вагому роль мали зусилля НБУ зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.
Довідка Finance.ua:
- населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.
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