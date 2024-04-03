Пишний розповів про роботу банківської системи — Finance.ua

Пишний розповів про роботу банківської системи Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Пишний розповів про роботу банківської системи

За останні три тижні відбулося чимало важливих для фінансового сектору подій. Про те, як почувається банківський сектор розповів Голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Міжнародна допомога

У березні відбулася активізація надходження зовнішнього фінансування. Україна пройшла третій перегляд за програмою МВФ та отримала черговий транш 880 млн доларів. Також отримали 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility в межах перехідного фінансування, тобто ще до початку її повноцінного запуску. Загалом в останні пару тижнів міжнародні резерви поповнилися на майже 9 млрд доларів.

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«Україна вже має затверджений урядом План для Ukraine Facility, отже ми впритул наблизилися до повноцінного запуску цієї програми з передбаченим фінансуванням для України обсягом 50 млрд євро. У досить мінливому політичному середовищі Ukraine Facility я бачу, напевне, одним із найбільш сталих джерел надходження допомоги», — зауважив він.

Монетарні рішення

Щодо монетарних рішень він сказав, що «знизили ставку до 14,5%. Після брифінгу ми отримали зворотний зв’язок, що для деяких учасників ринку це рішення було досить неочікуваним. Проте ми завжди комунікували, що готові гнучко реагувати на зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості. Цього разу побачили те „вікно можливостей“, щоб без ризику для макрофінансової стабільності підтримати економіку, і скористалися ним».

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Розвиток кредитування

Планується стратегічна сесія про розвиток кредитування з Міністерством економіки. «Я дякую банкам за обговорення потенціалу кредитування, яке ми вели останній місяць. Дуже цінно. І насправді ми лише підтвердили тезу, що стримуючим фактором для розвитку є насамперед обмеженість якісного кредитоспроможного попиту. Ось на чому ми фокусуватимемо свої зусилля», — написав Пишний.

Безперебійна робота банківської системи

«Цьому ми приділили особливу увагу, ураховуючи посилення атак на енергетичну інфраструктуру країни. Минулого тижня наша мережа Power Banking пройшла „бойове хрещення“ і добре відпрацювала всі протоколи. Я дякую банкам за це», — резюмував він.

Нагадаємо, НБУ повідомляв , що в 2023 році реальний ВВП зріс на 5,3%. Економіка продовжить зростати і у 2024 році. Проте, попри усі виклики війни, з ІІ кварталу 2023 року реальний ВВП повернувся до зростання. Крім високої адаптивності бізнесу та населення, стійкої ситуації в енергетиці впродовж більшої частини року та м’якої фіскальної політики, вагому роль мали зусилля НБУ зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.

Довідка Finance.ua:

населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.

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