У НБУ спрогнозували, на скільки знизиться облікова ставка у 2024 році — Finance.ua

У НБУ спрогнозували, на скільки знизиться облікова ставка у 2024 році
Кілька членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускають зменшення облікової ставки до 11−12% до кінця 2024 року.
Про це повідомили на сайті Національного банку України.
«Такий рівень ставки, на їхню думку, узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не має призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань», — йдеться в повідомленні.
У ході дискусії дійшли висновку, що варто будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься.
Однак більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13−14% на кінець поточного року.
«На їхню думку, простір для пом’якшення процентної політики є обмеженим, ураховуючи, зокрема, очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків у наступному році та ризики, пов’язані з ритмічністю та обсягами зовнішнього фінансування», — пояснюють в НБУ.
За даними Нацбанку, реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації - додатковий чинник, що обмежуватиме величину кроку зі зниження облікової ставки.
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