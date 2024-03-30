У НБУ спрогнозували, на скільки знизиться облікова ставка у 2024 році — Finance.ua

У НБУ спрогнозували, на скільки знизиться облікова ставка у 2024 році Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

У НБУ спрогнозували, на скільки знизиться облікова ставка у 2024 році

Кілька членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускають зменшення облікової ставки до 11−12% до кінця 2024 року.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

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«Такий рівень ставки, на їхню думку, узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не має призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань», — йдеться в повідомленні.

У ході дискусії дійшли висновку, що варто будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься.

Однак більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13−14% на кінець поточного року.

«На їхню думку, простір для пом’якшення процентної політики є обмеженим, ураховуючи, зокрема, очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків у наступному році та ризики, пов’язані з ритмічністю та обсягами зовнішнього фінансування», — пояснюють в НБУ.

За даними Нацбанку, реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації - додатковий чинник, що обмежуватиме величину кроку зі зниження облікової ставки.

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