ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка)

За даними Укравтопром, у березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Про це повідомив Укравтопром.

До ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

Довідка Finance.ua:

​​За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2023 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили 92,7 млн одиниць. Це на 12% більше за результат попереднього року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Найбільшим у світі національним авторинком вкотре став Китай. У минулому році в КНР було реалізовано майже 30,1 млн одиниць автотранспорту, що на 12% більше, ніж роком раніше. З них: легковиків — 26,1 млн од. (+10,6%), комерційного автотранспорту — 4 млн од.(+22%).

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