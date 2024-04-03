ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка)
ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка)
За даними Укравтопром, у березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.
Про це повідомив Укравтопром.
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До ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.
ТОП-10 моделей нових авто, що купували українці в березні (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • ​​За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2023 році глобальні продажі нових автотранспортних засобів становили 92,7 млн одиниць. Це на 12% більше за результат попереднього року. Про це повідомляє «Укравтопром».
  • Найбільшим у світі національним авторинком вкотре став Китай. У минулому році в КНР було реалізовано майже 30,1 млн одиниць автотранспорту, що на 12% більше, ніж роком раніше. З них: легковиків — 26,1 млн од. (+10,6%), комерційного автотранспорту — 4 млн од.(+22%).

Авто з Німеччини: як пригнати без посередників

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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