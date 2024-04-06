ТОП-10 бюджетних електрокарів з великим запасом ходу (фото) — Finance.ua

ТОП-10 бюджетних електрокарів з великим запасом ходу (фото) 06.04.2024, 01:15 — Технології&Авто

ТОП-10 бюджетних електрокарів з великим запасом ходу (фото), Фото: autogeek.com.ua

до 50 тис. доларів. Експерти Autoevolution склали список електромобілів з найбільшим запасом ходу, які продаються в США за ціною

Hyundai Ioniq 6

Цей електромобіль можна купити за $42 450 з батареєю на 77 кВт-год та електромотором потужністю 225 к.с., що дозволяє авто подолати 580 км на одному заряді. Це робить його лідером серед автомобілів з найбільшим запасом ходу до 50 тисяч доларів.

Tesla Model 3 LR AWD

Авто коштує $47 740 і має акумулятор на 82 кВт-год і потужність 395 к.с., із запасом ходу 550 км.

Polestar 2 RWD

Авто коштує $49 900 і має електродвигун потужністю 299 к.с., батарею на 82 кВт-год і запас ходу 520 км.

Chevrolet Equinox EV

Ціна кросовера — $34 995. Авто має потужність 210 к.с., батарею на 75 кВт-год і запас ходу до 515 км.

Kia EV6 RWD

Коштує $45 950 і має 225 к.с., акумулятор на 77,4 кВт-год та запас ходу 500 км.

Tesla Model Y LR AWD

Версія Long Range за $48 900 пропонує запас ходу 500 км, повний привід і потужність 384 к.с.

Nissan Ariya FWD

Коштує $47 190 і має передній привід, 238 к.с., акумулятор на 87 кВт-год та запас ходу 490 км.

Hyundai Ioniq 5 RWD

Коштує $45 850 і має потужність 225 к.с., батарею на 77,4 кВт-год та запас ходу 490 км.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range

Має запас ходу 440 км, потужність 268 л. та батарею на 69 кВт-год.

Volkswagen ID.4 Pro

Коштує $43 995 і має батарею на 82 кВт-год, двигун на задній осі потужністю 201 к.с. та 440 км запасу ходу.

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