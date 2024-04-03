Визначили найкращого керівника маркетингу банків — FinAwards — Finance.ua
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Визначили найкращого керівника маркетингу банків — FinAwards

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Визначили найкращого керівника маркетингу банків — FinAwards
Визначили найкращого керівника маркетингу банків — FinAwards
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий керівник маркетингу

Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий керівник маркетингу». Це звання присуджується фахівцю/-чині, що вирізняється ефективністю та креативністю у впровадженні маркетингових стратегій, спрямованих на залучення клієнтів та підвищення визнання.
За результатами голосування користувачів та оцінок експертного журі перше місце у номінації посів Анатолій Рогальський, Chief marketing officer в monobank.
Chief marketing officer monobank Анатолій Рогальський
Chief marketing officer monobank Анатолій Рогальський
Срібною призеркою стала Директорка з маркетингу ПУМБ Ксенія Сікорська, а «бронзу» отримав Голова маркетингу Банку «Власний Рахунок» Антон Жорін.
Про переможця:
  • Анатолій Рогальський — один з акціонерів monobank.
  • Він — брат співзасновника monobank Михайла Рогальського.
  • За його словами, свого часу «прийшов у проєкт, який став monobank, на меншу зарплату, ніж мав до того в ПриватБанку».
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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