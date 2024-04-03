Визначили найкращого керівника маркетингу банків — FinAwards Сьогодні 14:36

Визначили найкращого керівника маркетингу банків — FinAwards

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий керівник маркетингу

Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий керівник маркетингу». Це звання присуджується фахівцю/-чині, що вирізняється ефективністю та креативністю у впровадженні маркетингових стратегій, спрямованих на залучення клієнтів та підвищення визнання.

Анатолій Рогальський, Chief marketing officer в monobank. За результатами голосування користувачів та оцінок експертного журі перше місце у номінації посів

Chief marketing officer monobank Анатолій Рогальський

Ксенія Сікорська, а «бронзу» отримав Голова маркетингу Банку «Власний Рахунок» Антон Жорін. Срібною призеркою стала Директорка з маркетингу ПУМБ а «бронзу» отримав Голова маркетингу Банку «Власний Рахунок»

Про переможця:

Анатолій Рогальський — один з акціонерів monobank.

Він — брат співзасновника monobank Михайла Рогальського.

За його словами, свого часу «прийшов у проєкт, який став monobank, на меншу зарплату, ніж мав до того в ПриватБанку».

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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