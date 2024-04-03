Визначили ТОП-3 інноваційних фінпродуктів України — FinAwards Сьогодні 14:34

Визначили ТОП-3 інноваційних фінпродуктів України — FinAwards

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Провідні технології та інновації

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Провідні технології та інновації». У ній нагороджували фінансові продукти та банки, які вирізняються використанням актуальних технологій та впровадженням інновацій у галузі фінансів.

monobank | Universal Bank — користувачі та експертне журі високо оцінили унікальний сервіс накопичення «Банка», якому немає аналогів на українському ринку, та проєкт «БлагоЯлинка» — клієнти трусили смартфоном, а гроші, які «випадали» з ялинки, банк передав на дрони для 28 ОМБр та 53 ОМБр. «Пальму першості» та лідерство у номінації отримав український необанк— користувачі та експертне журі високо оцінили унікальний сервіс накопичення «Банка», якому немає аналогів на українському ринку, та проєкт «БлагоЯлинка» — клієнти трусили смартфоном, а гроші, які «випадали» з ялинки, банк передав на дрони для 28 ОМБр та 53 ОМБр.

Директор Департаменту інформаційної безпеки Universal Bank Тарас Лобода (ліворуч) та керівниця MediaBiz Treeum Надія Квітка

Другу сходинку посів сервіс «Реноме Смарт» та його проєкти:

кіоск для друку та видачі платіжних карток для банку Atlantico (Ангола);

сценарій поповнення електронного гаманця та видачі коштів для Paysera. Миттєвий депозит в чотирьох валютах;

рішення для розміну купюр для Національного банку Анголи.

Райффайзен Банк з проєктами: Третє місце посівз проєктами:

диджитал-онбординг для ФОП та еквайринг у смартфоні;

диджиталізація процесів обслуговування кредитних операцій;

запровадження нових диджитал-інструментів з міжнародних платежів;

доставлення платіжних карток Клієнтам через відділення Nova Post;

FX Light (легкий форекс).

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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