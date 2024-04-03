Визначили ТОП-3 інноваційних фінпродуктів України — FinAwards
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.
Провідні технології та інновації
Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Провідні технології та інновації». У ній нагороджували фінансові продукти та банки, які вирізняються використанням актуальних технологій та впровадженням інновацій у галузі фінансів.
«Пальму першості» та лідерство у номінації отримав український необанк monobank | Universal Bank — користувачі та експертне журі високо оцінили унікальний сервіс накопичення «Банка», якому немає аналогів на українському ринку, та проєкт «БлагоЯлинка» — клієнти трусили смартфоном, а гроші, які «випадали» з ялинки, банк передав на дрони для 28 ОМБр та 53 ОМБр.
Другу сходинку посів сервіс «Реноме Смарт» та його проєкти:
- кіоск для друку та видачі платіжних карток для банку Atlantico (Ангола);
- сценарій поповнення електронного гаманця та видачі коштів для Paysera. Миттєвий депозит в чотирьох валютах;
- рішення для розміну купюр для Національного банку Анголи.
Третє місце посів Райффайзен Банк з проєктами:
- диджитал-онбординг для ФОП та еквайринг у смартфоні;
- диджиталізація процесів обслуговування кредитних операцій;
- запровадження нових диджитал-інструментів з міжнародних платежів;
- доставлення платіжних карток Клієнтам через відділення Nova Post;
- FX Light (легкий форекс).
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
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