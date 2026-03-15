Какие страны перейдут на «летнее» время в 2026 году Сегодня 22:17

Летнее время 2026 года в странах мира, Інфографіка: "Слово і діло"

В марте украинцы перейдут на летнее время. Несмотря на многолетние дискуссии и даже принятие соответствующего закона в Украине, так и не смогли отказаться от перевода часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Вместе с Украиной в этом месяце стрелки на час вперед будут переводить еще более полусотни стран мира.

Об этом рассказывает «Слово и дело».

В Украине все еще действует постановление Кабмина от 13 мая 1996 № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Согласно ему, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта.

В этом году эта дата выпадает на 29 марта — в 3.00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Вместе с Украиной стрелки часов переведут более полусотни стран, среди которых:

Польша,

Бельгия,

Великобритания,

Ватикан,

Болгария,

Босния и Герцеговина,

Греция,

Дания,

Франция,

Хорватия,

Эстония,

Испания,

Германия,

Италия,

Португалия,

Кипр,

Египет,

Израиль,

Ирландия,

Латвия,

Литва,

Словакия,

Словения,

Венгрия,

Ливан,

Косово,

Лихтенштейн,

Люксембург,

Северная Македония,

Мальта,

Молдова,

Монако,

Нидерланды,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Парагвай,

Палестина,

Сербия,

Румыния,

Сан-Марино,

Финляндия,

Чехия,

Черногория,

Швейцария,

Швеция.

Такие страны, как США, Чили, Мексика, Канада и Австралия, переводят часы не на всей территории государства.

