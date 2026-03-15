Какие страны перейдут на «летнее» время в 2026 году
В марте украинцы перейдут на летнее время. Несмотря на многолетние дискуссии и даже принятие соответствующего закона в Украине, так и не смогли отказаться от перевода часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Вместе с Украиной в этом месяце стрелки на час вперед будут переводить еще более полусотни стран мира.
Об этом рассказывает «Слово и дело».
В Украине все еще действует постановление Кабмина от 13 мая 1996 № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Согласно ему, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта.
В этом году эта дата выпадает на 29 марта — в 3.00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.
Вместе с Украиной стрелки часов переведут более полусотни стран, среди которых:
- Польша,
- Бельгия,
- Великобритания,
- Ватикан,
- Болгария,
- Босния и Герцеговина,
- Греция,
- Дания,
- Франция,
- Хорватия,
- Эстония,
- Испания,
- Германия,
- Италия,
- Португалия,
- Кипр,
- Египет,
- Израиль,
- Ирландия,
- Латвия,
- Литва,
- Словакия,
- Словения,
- Венгрия,
- Ливан,
- Косово,
- Лихтенштейн,
- Люксембург,
- Северная Македония,
- Мальта,
- Молдова,
- Монако,
- Нидерланды,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Парагвай,
- Палестина,
- Сербия,
- Румыния,
- Сан-Марино,
- Финляндия,
- Чехия,
- Черногория,
- Швейцария,
- Швеция.
Такие страны, как США, Чили, Мексика, Канада и Австралия, переводят часы не на всей территории государства.
