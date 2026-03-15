Какие страны перейдут на «летнее» время в 2026 году

Летнее время 2026 года в странах мира
Летнее время 2026 года в странах мира
В марте украинцы перейдут на летнее время. Несмотря на многолетние дискуссии и даже принятие соответствующего закона в Украине, так и не смогли отказаться от перевода часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Вместе с Украиной в этом месяце стрелки на час вперед будут переводить еще более полусотни стран мира.
Об этом рассказывает «Слово и дело».
В Украине все еще действует постановление Кабмина от 13 мая 1996 № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Согласно ему, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта.
В этом году эта дата выпадает на 29 марта — в 3.00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.
Вместе с Украиной стрелки часов переведут более полусотни стран, среди которых:
  • Польша,
  • Бельгия,
  • Великобритания,
  • Ватикан,
  • Болгария,
  • Босния и Герцеговина,
  • Греция,
  • Дания,
  • Франция,
  • Хорватия,
  • Эстония,
  • Испания,
  • Германия,
  • Италия,
  • Португалия,
  • Кипр,
  • Египет,
  • Израиль,
  • Ирландия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Венгрия,
  • Ливан,
  • Косово,
  • Лихтенштейн,
  • Люксембург,
  • Северная Македония,
  • Мальта,
  • Молдова,
  • Монако,
  • Нидерланды,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Парагвай,
  • Палестина,
  • Сербия,
  • Румыния,
  • Сан-Марино,
  • Финляндия,
  • Чехия,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Швеция.
Такие страны, как США, Чили, Мексика, Канада и Австралия, переводят часы не на всей территории государства.
Слово і Діло
Также по теме
Также по теме
