Які картки є найпопулярнішими серед українців (результати FinAwards) — Finance.ua

Які картки є найпопулярнішими серед українців (результати FinAwards)
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.
Картка № 1 в гаманці
Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Картка № 1 в гаманці». Це звання отримав фінансовий продукт та банк, який виділяється як найбільш вигідний та популярний серед клієнтів.
«Золото» у цій номінації отримала чорна картка від monobank | Universal Bank. Її умови:
- кредитний ліміт та максимальна сума ліміту: до 100 тис. грн. Додатково сервіс «Розстрочка»;
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку — безкоштовно;
- комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0,9% від суми;
- комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0,9% від суми;
- комісія за зняття готівки за кордоном 2%;
- нарахування відсотків на залишок власних коштів: ні;
- можливість отримати картку за кордоном: так;
- особливості картки — кешбек на дві із запропонованих 6 категорій витрат на місяць та реферальна програма — 50 грн за запрошеного друга, який отримав картку mono.
Слідом за нею у ТОП-3 найкращих карток у гаманці розташувалася Картка для виплат від ПриватБанку:
- кредитний ліміт: ні;
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 6 карток миттєвого випуску на рік та Digital — не тарифікується; понад 6 карток — 100 грн картка;
- комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0%;
- комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0%;
- комісія за зняття готівки за кордоном 2%;
- нарахування відсотків на залишок власних коштів: 10,5%. (Сервіс «Скарбничка», потрібно переказувати на накопичувальний рахунок);
- можливість отримати картку за кордоном;
- однією з особливостей картки є те, що на неї можна отримувати будь-які грошові зарахування: зарплату, пенсію, аванси, відрядні, стипендію, усі види соціальної допомоги, виплати при народженні дитини, а також грошові перекази.
Замикає трійку ВсеКартка від АТ ПУМБ. Її умови:
- кредитний ліміт: ні;
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку — безкоштовно;
- комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0%;
- комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0%;
- комісія за зняття готівки за кордоном 1,5% + екв. 4 USD;
- нарахування відсотків на залишок власних коштів 5% (потрібно переказувати на накопичувальний рахунок);
- можливість отримати картку за кордоном;
- серед фішок картки — 0% на поповнення картки, поповнення мобільного та оплату комуналки, а також до 20% кешбеку від банку та партнерів.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
Поділитися новиною