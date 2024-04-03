Які картки є найпопулярнішими серед українців (результати FinAwards) — Finance.ua
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Які картки є найпопулярнішими серед українців (результати FinAwards)

Фінтех і Картки
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29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Картка № 1 в гаманці

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Картка № 1 в гаманці». Це звання отримав фінансовий продукт та банк, який виділяється як найбільш вигідний та популярний серед клієнтів.
«Золото» у цій номінації отримала чорна картка від monobank | Universal Bank. Її умови:
  • кредитний ліміт та максимальна сума ліміту: до 100 тис. грн. Додатково сервіс «Розстрочка»;
  • вартість оформлення картки/відкриття рахунку — безкоштовно;
  • комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0,9% від суми;
  • комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0,9% від суми;
  • комісія за зняття готівки за кордоном 2%;
  • нарахування відсотків на залишок власних коштів: ні;
  • можливість отримати картку за кордоном: так;
  • особливості картки — кешбек на дві із запропонованих 6 категорій витрат на місяць та реферальна програма — 50 грн за запрошеного друга, який отримав картку mono.
Співзасновниця PayForce Тетяна Ніколенко (ліворуч) вручила нагороду заступниці Голови Правління monobank Юлії Акуленко
Співзасновниця PayForce Тетяна Ніколенко (ліворуч) вручила нагороду заступниці Голови Правління monobank Юлії Акуленко
Слідом за нею у ТОП-3 найкращих карток у гаманці розташувалася Картка для виплат від ПриватБанку:
  • кредитний ліміт: н​і;
  • вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 6 карток миттєвого випуску на рік та Digital — не тарифікується; понад 6 карток — 100 грн картка;
  • комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0%;
  • комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0%;
  • комісія за зняття готівки за кордоном 2%;
  • нарахування відсотків на залишок власних коштів: 10,5%. (Сервіс «Скарбничка», потрібно переказувати на накопичувальний рахунок);
  • можливість отримати картку за кордоном;
  • однією з особливостей картки є те, що на неї можна отримувати будь-які грошові зарахування: зарплату, пенсію, аванси, відрядні, стипендію, усі види соціальної допомоги, виплати при народженні дитини, а також грошові перекази.
Замикає трійку ВсеКартка від АТ ПУМБ. Її умови:
  • кредитний ліміт: ні;
  • вартість оформлення картки/відкриття рахунку — безкоштовно;
  • комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0%;
  • комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0%;
  • комісія за зняття готівки за кордоном 1,5% + екв. 4 USD;
  • нарахування відсотків на залишок власних коштів 5% (потрібно переказувати на накопичувальний рахунок);
  • можливість отримати картку за кордоном;
  • серед фішок картки — 0% на поповнення картки, поповнення мобільного та оплату комуналки, а також до 20% кешбеку від банку та партнерів.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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