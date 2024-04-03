Які картки є найпопулярнішими серед українців (результати FinAwards) — Finance.ua

Які картки є найпопулярнішими серед українців (результати FinAwards) Сьогодні 13:00 — Фінтех і Картки

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Картка № 1 в гаманці

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Картка № 1 в гаманці». Це звання отримав фінансовий продукт та банк, який виділяється як найбільш вигідний та популярний серед клієнтів.

чорна картка від monobank | Universal Bank. Її умови: «Золото» у цій номінації отрималаЇї умови:

кредитний ліміт та максимальна сума ліміту: до 100 тис. грн. Додатково сервіс «Розстрочка»;

вартість оформлення картки/відкриття рахунку — безкоштовно;

комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0,9% від суми;

комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0,9% від суми;

комісія за зняття готівки за кордоном 2%;

нарахування відсотків на залишок власних коштів: ні;

можливість отримати картку за кордоном: так;

особливості картки — кешбек на дві із запропонованих 6 категорій витрат на місяць та реферальна програма — 50 грн за запрошеного друга, який отримав картку mono.

Співзасновниця PayForce Тетяна Ніколенко (ліворуч) вручила нагороду заступниці Голови Правління monobank Юлії Акуленко

Картка для виплат від ПриватБанку: Слідом за нею у ТОП-3 найкращих карток у гаманці розташувалася

кредитний ліміт: н​і;

вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 6 карток миттєвого випуску на рік та Digital — не тарифікується; понад 6 карток — 100 грн картка;

комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0%;

комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0%;

комісія за зняття готівки за кордоном 2%;

нарахування відсотків на залишок власних коштів: 10,5%. (Сервіс «Скарбничка», потрібно переказувати на накопичувальний рахунок);

можливість отримати картку за кордоном;

однією з особливостей картки є те, що на неї можна отримувати будь-які грошові зарахування: зарплату, пенсію, аванси, відрядні, стипендію, усі види соціальної допомоги, виплати при народженні дитини, а також грошові перекази.

ВсеКартка від АТ ПУМБ. Її умови: Замикає трійкуЇї умови:

кредитний ліміт: ні;

вартість оформлення картки/відкриття рахунку — безкоштовно;



комісія за зняття готівки в банкоматах банку 0%;

комісія за зняття готівки в банкоматах інших банків 0%;

комісія за зняття готівки за кордоном 1,5% + екв. 4 USD;

нарахування відсотків на залишок власних коштів 5% (потрібно переказувати на накопичувальний рахунок);

можливість отримати картку за кордоном;

серед фішок картки — 0% на поповнення картки, поповнення мобільного та оплату комуналки, а також до 20% кешбеку від банку та партнерів.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.