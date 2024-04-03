У Нацбанку прокоментували подальше пом’якшення валютних обмежень — Finance.ua

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У Нацбанку прокоментували подальше пом’якшення валютних обмежень

Валюта
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У Нацбанку прокоментували подальше пом’якшення валютних обмежень
У Нацбанку прокоментували подальше пом’якшення валютних обмежень
Національний банк України вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом’якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє пресслужба регулятора.
За його словами, повномасштабна війна змінила структуру економіки, а також монетарну та валютну політику.

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«Наслідки повномасштабної агресії росіян позначилися на стрімкому зростанні цін в Україні та падінні економіки у 2022 році, а також суттєвому збільшенні видатків бюджету та, як наслідок, ліквідності в банківській системі. Щоб запобігти паніці, НБУ в перші години воєнного стану зафіксував офіційний курс, відмовившись від класичного інфляційного таргетування. У червні 2022 року НБУ суттєво підвищив облікову ставку, щоб не допустити валютної кризи», — розповів Ніколайчук.
За його словами, політика НБУ та потужна міжнародна підтримка дали змогу стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви.
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Як результат, у 2023 році економіка повернулася до відновлення. Крім збереження макрофінансової стійкості, цьому посприяли висока адаптивність українського бізнесу та населення, м’яка фіскальна політика та значні врожаї.
«Досягнуті результати дали змогу НБУ перейти до зниження облікової ставки, запровадити режим керованої гнучкості курсу та пом’якшувати валютні обмеження. НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом’якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються», — додав заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими. Він заявив, що з другої половини березня активізувалися видатки уряду після суттєвого скорочення на початку року;
  • на валютному ринку курс долара вже досяг 39 гривень. Як вважає директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, це відбулось через великий попит на валюту.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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