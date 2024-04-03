Як продати авто онлайн — інструкція Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Як продати авто онлайн — інструкція

На українських автодорогах все частіше можна побачити номерні знаки із серією DІ. Їх отримують ті кермувальники, які купують автівки онлайн.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

За його словами, з початку запуску послуги у застосунку Дія було здійснено понад 32 тисячі перереєстрацій авто, мопедів, мотоциклів. А також закріплено 5200 комплектів нових номерів із серією DІ.

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Він наголосив, що здійснення купівлі-продажу авто онлайн доступно виключно фізичним особам та 1 раз на календарний рік.

Як продати авто без відвідування сервісного центру МВС

Продавцю необхідно авторизуватись в Дії, сформувати заявку, згенерувати QR-код та поділитись договором із покупцем.

Після того, як покупець перейшов за посиланням, він перевіряє свої дані та заповнює необхідні поля. Зокрема, залишає наявний номерний знак або обирає новий із серією DI. Також зазначає свідоцтво про реєстрацію: виготовлене на бланку або виключно електронне. Далі вказує відділення Укрпошти для отримання готових документів.

Після цього відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Іноді стаються випадки, коли громадянам надходить сповіщення у відмові здійснення перереєстрації онлайн.

Головними причинами у відмові перереєстрації авто онлайн можуть бути несплачені штрафи, виконавчі провадження, або, наприклад, заборгованість по аліментах.

Після успішної перевірки, формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець та продавець.

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Підписані документи автоматично надходять до адміністратора сервісного центру МВС, який закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію авто на нового власника.

Вартість

Готовий пакет документів ДП «Інфотех» передає до Укрпошти. А поштовий оператор направляє на вказану замовником адресу виключно по Україні.

Доставка документів здійснюється впродовж 10 днів. Логістичні витрати становлять 294 грн. А вартість перереєстрації легкового авто орієнтовно 1100 грн.

Коли можна керувати купленим автомобілем

Якщо за авто лишився номерний знак від попереднього власника, то користуватися ним можливо після того, як свідоцтво про реєстрацію відобразиться в Дії. А якщо замовили номерний знак із серією DI, то керувати авто дозволяється виключно після отримання їх поштою та закріплення за автомобілем.

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