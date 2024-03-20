В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка) — Finance.ua

В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка)

Як повідомили в МВС, в Україні запроваджено онлайн-сервіс з перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення.

Мова йде про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.

Цей сервіс дозволить здійснювати перевірку наявності та дійсності протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу за такими критеріями:

номерний знак транспортного засобу;

номер протоколу ОТК;

VIN-код.

Онлайн-сервіс розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС у вкладці «Перевірка документів Documents cheking» - « Перевірка протоколу ОТК ».

Протоколи обов’язкового технічного контролю видані після 9 лютого 2024 року можна перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на протоколі ОТК.

Довідка Finance.ua:

Компанія carVertical провела дослідження і з’ясувала найпоширеніші види шахрайства при купівлі вживаних авто. Сервіс перевірки історії автомобіля збирає величезну кількість інформації про окремі автомобілі, включаючи записи з національних і приватних реєстрів, страхових компаній і баз даних викрадених автомобілів у багатьох країнах. Тому всі ці джерела були використані для даного дослідження.

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