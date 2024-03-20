В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка)

Технології&Авто
69
В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка)
В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка)
Як повідомили в МВС, в Україні запроваджено онлайн-сервіс з перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення.
Мова йде про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.
В Україні запустили онлайн-сервіс для перевірки техогляду авто (інфографіка)
Цей сервіс дозволить здійснювати перевірку наявності та дійсності протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу за такими критеріями:
  • номерний знак транспортного засобу;
  • номер протоколу ОТК;
  • VIN-код.
Онлайн-сервіс розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС у вкладці «Перевірка документів Documents cheking» - «Перевірка протоколу ОТК».
Протоколи обов’язкового технічного контролю видані після 9 лютого 2024 року можна перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на протоколі ОТК.
Читайте також: Авто з Німеччини: як пригнати без посередників

Довідка Finance.ua:

  • Компанія carVertical провела дослідження і з’ясувала найпоширеніші види шахрайства при купівлі вживаних авто. Сервіс перевірки історії автомобіля збирає величезну кількість інформації про окремі автомобілі, включаючи записи з національних і приватних реєстрів, страхових компаній і баз даних викрадених автомобілів у багатьох країнах. Тому всі ці джерела були використані для даного дослідження.
  • Аналітики auto. ria відібрали ТОП-10 легковиків D-класу, котрі найчастіше купували в Україні торік. А також про їхній вік та ціни.Експерти розглянули усі найпопулярніші варіанти, які за підсумками минулого року (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) купували на внутрішньому ринку та/або подавали на першу реєстрацію у найбільшій кількості.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.