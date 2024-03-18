Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні — Finance.ua

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Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні

Технології&Авто
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Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
Аналітики auto.ria відібрали ТОП-10 легковиків D-класу, котрі найчастіше купували в Україні торік. А також про їхній вік та ціни.
Експерти розглянули усі найпопулярніші варіанти, які за підсумками минулого року (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) купували на внутрішньому ринку та/або подавали на першу реєстрацію у найбільшій кількості.
Частка легковиків цього сегмента на українському ринку авто з пробігом за підсумками торгів у 2023 році склала 13%, що дозволило їм зайняти четверте місце серед усіх класів. Більш масовими виявились кросовери, а також міські авто В-класу та легковики сегмента «С».
Ось ці 10 найпопулярніших сімейних легкових авто, а також розширена інформація про кожне: рік випуску, з яким ту чи іншу модель купували найчастіше та середня ціна для машин відповідного віку.

1. Volkswagen Passat

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 43 027 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $11 000

2. BMW 3 Series

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 14 617 шт.
  • Популярний р.в. — 2013
  • Середня ціна подібних — $14 500

3. Audi A4

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 14 174 шт.
  • Популярний р.в. — 2002
  • Середня ціна подібних — $5400

4. Toyota Camry

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 12 561 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $9500

5. Mazda 6

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 9102 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $7400

6. Ford Fusion US

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 6450 шт.
  • Популярний р.в. — 2015
  • Середня ціна подібних — $11 800

7. Hyundai Sonata

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 8661 шт.
  • Популярний р.в. — 2014
  • Середня ціна подібних — $10 700

8. Opel Vectra

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 6549 шт.
  • Популярний р.в. — 2006
  • Середня ціна подібних — $5500

9. Skoda Superb

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 6435 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $10 000

10. Honda Accord

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні
  • Куплено — 6160 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $9400
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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