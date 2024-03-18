Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні — Finance.ua

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Які сімейні автомобілі з пробігом найпопулярніші в Україні

Аналітики auto.ria відібрали ТОП-10 легковиків D-класу, котрі найчастіше купували в Україні торік. А також про їхній вік та ціни.

Експерти розглянули усі найпопулярніші варіанти, які за підсумками минулого року (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) купували на внутрішньому ринку та/або подавали на першу реєстрацію у найбільшій кількості.

Частка легковиків цього сегмента на українському ринку авто з пробігом за підсумками торгів у 2023 році склала 13%, що дозволило їм зайняти четверте місце серед усіх класів. Більш масовими виявились кросовери, а також міські авто В-класу та легковики сегмента «С».

Ось ці 10 найпопулярніших сімейних легкових авто, а також розширена інформація про кожне: рік випуску, з яким ту чи іншу модель купували найчастіше та середня ціна для машин відповідного віку.

1. Volkswagen Passat

Куплено — 43 027 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $11 000

2. BMW 3 Series

Куплено — 14 617 шт.

Популярний р.в. — 2013

Середня ціна подібних — $14 500

3. Audi A4

Куплено — 14 174 шт.

Популярний р.в. — 2002

Середня ціна подібних — $5400

4. Toyota Camry

Куплено — 12 561 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $9500

5. Mazda 6

Куплено — 9102 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $7400

6. Ford Fusion US

Куплено — 6450 шт.

Популярний р.в. — 2015

Середня ціна подібних — $11 800

7. Hyundai Sonata

Куплено — 8661 шт.

Популярний р.в. — 2014

Середня ціна подібних — $10 700

8. Opel Vectra

Куплено — 6549 шт.

Популярний р.в. — 2006

Середня ціна подібних — $5500

9. Skoda Superb

Куплено — 6435 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $10 000

10. Honda Accord

Куплено — 6160 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $9400

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