Стало відомо, скільки вживаних авто придбали українці в березні — Finance.ua

Стало відомо, скільки вживаних авто придбали українці в березні Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Стало відомо, скільки вживаних авто придбали українці в березні

Протягом березня сумарно українці придбали 107,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, та на 0,8% більше, ніж у лютому-2024.

Про це свідчать результати дослідження Інституту досліджень авторинку.

Інфографіка: eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж березня українці уклали 86,4 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 7,3% більше у порівнянні з березнем 2023 року, але на 0,7% менше, ніж у лютому-2024.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у Київській області (17,3 тис.) та місті Києві (13 тис.).

На третьому місці Дніпропетровська область (7,9 тис.), Львівська на четвертому з підсумком 7,8 тис., на п’ятому — Одеська з результатом 6,6 тис. угод купівлі-продажу.

Інфографіка: eauto.org.ua

​Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких частково тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: у Херсонській (340 угод) та Донецькій (920 угоди) областях.

Також до регіонів з найменшою кількістю перепродажів вживаних авто увійшли Чернігівська (2040 угод) та Сумська (2275 угод) області. Щодо активності сервісних центрів МВС Луганської області — цього разу у звітах знову нулі.

Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у березні 2024 року на першу реєстрацію було подано 21,4 тис. Такий показник помітно більший, на 35,5%, ніж був у березні-2023, і також більший, ніж був місяцем раніше — на 7,3%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,6 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2,4 тис.) та Київській області (1,7 тис.).

Також до п’ятірки найактивніших регіонів у березні увійшли Вінницька (1,5 тис.) та Дніпропетровська (1,3 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» автомобілів поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (61 шт.), Миколаївській (263 шт.), Кіровоградській (294 шт.) та Чернігівській (316 шт.) областях.

Нагадаємо, нині продається величезна кількість автомобілів з пробігом. Однак, коли справа доходить до купівлі - спроба знайти доглянутий автомобіль стає справжнім головним болем. Компанія carVertical провела дослідження і з’ясувала найпоширеніші види шахрайства при купівлі вживаних авто.

За даними Укравтопрому, попит на дизельні автомобілі в Україні зріс. Протягом лютого автопарк України поповнили понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами, що на 71% перевищує показники минулого року.

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